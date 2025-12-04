Потенційні покупці вживаних авто в Європі ще не готові до "електричок": опитування

Нещодавнє опитування компанії carVertical, яка займається збором та аналізом даних про транспортні засоби, показало, що принаймні половина покупців наразі не розглядає придбання електромобіля.

4 з 5 покупців віддають перевагу автомобілям із двигунами внутрішнього згоряння.

Що каже соціологія

На питання про переважний вид пального 43,8 % респондентів опитування carVertical відповіли, що обирають бензин, 38,9 % — дизель, 10,4 % — гібрид, а 5,6 % — електрику. Це доводить, що покупці віддають перевагу автомобілям із двигунами внутрішнього згоряння та не готові до альтернатив.

Переважний вид пального напряму пов’язаний з планами купівлі електромобілів. Понад половина опитаних (51,5 %) заявили, що наразі не придбали б електромобіль, і лише 12,2 % розглянули б таку можливість. 36,3 % вагалися і відповіли, що, можливо, куплять у майбутньому.

«Висока вартість електромобілів, відсутність зарядної інфраструктури й різні міфи щодо електромобілів — ось причини слабкої зацікавленості в них. Дедалі очевиднішим є факт, що відмова від двигунів внутрішнього згоряння буде непростою. Заходів, яких вживають уряди, недостатньо для переконання людей — вони ще не готові перейти на електромобілі», — зазначив Матас Бузеліс, експерт автомобільної галузі з carVertical.

ЄС законодавчо заборонив продаж нових бензинових і дизельних автомобілів з 2035 року, вимагаючи нульовий рівень викидів від нових транспортних засобів у продажу та плануючи досягти кліматичної нейтральності до 2050 року. Проте деякі держави-учасниці, зокрема Італія, закликали до більшої гнучкості у досягненні цієї мети, побоюючись економічного впливу на всю автомобільну галузь.

Дешевше обслуговування та нижчі податки стимулюють перехід на електрику

Прихильники електромобілів, які планують їх придбання, мають різні причини для такого вибору. Більшість респондентів (47,2 %) вважає, що електромобілі дешевші в експлуатації й обслуговуванні. Оскільки в них менше рухомих частин, витрати на обслуговування зазвичай нижчі, ніж у бензинових чи дизельних транспортних засобів. Зростання цін на пальне також спонукає водіїв до переходу на електрику як економну альтернативу.

17,6 % опитаних водіїв віддають перевагу електромобілям через нижчі податки. Багато країн ЄС знижують чи скасовують податки на володіння, сприяючи поширенню електромобілів. Наприклад, Німеччина й Франція пропонують звільнення чи значне зниження щорічних дорожніх податків на електромобілі, а Нідерланди повністю звільняють електромобілі від податків на реєстрацію та експлуатацію.

14,1 % опитаних обрали б електромобілі через державні субсидії. Так, Франція надає до 7000 євро (338,7 тис. грн) на придбання нового електромобіля, залежно від доходу власника.

Лише 14% користувачів carVertical обирають електромобіль з екологічних причин. Проте, оскільки такі міста, як Париж, Лондон чи Берлін, розширюють зони з низьким рівнем викидів, володіння електромобілем стає не стільки вибором стилю життя, скільки необхідністю для міських водіїв, які прагнуть уникнути штрафів чи обмежень (7,1%).

Скорочення субсидій уповільнює перехід на електромобілі

Кілька країн ЄС уже скоротили чи скасували субсидії на електромобілі. Швеція припинила дію субсидій на купівлю у 2022 році, Німеччина — наприкінці 2023 року, що призвело до значного падіння продажів «електричок».

Адміністрація Дональда Трампа у США ухвалила низку рішень, що суттєво обмежили політику підтримки електромобілів, зокрема скасувала квоти на продаж електромобілів, зменшила чи скасувала федеральні податкові пільги та заморозила фінансування інфраструктури для них. Це уповільнило впровадження електромобілів та створило невизначеність для автовиробників.

Автовиробники реагують на кризу скороченням персоналу

Серед причин відмови від придбання електромобіля 32 % респондентів вказали, що вони дуже дорогі, 26,7 % занепокоєні малим запасом ходу, 21,1 % наголосили на поганій інфраструктурі, тоді як 12 % вказали на низьку вартість перепродажу (інші причини 8,2%).

Зрештою, перша хвиля впровадження електромобілів уже позаду. «Ті, хто мали потребу й кого переконали стимули, вже зробили покупку. Ба більше, електромобіль чудово підходить на роль другого автомобіля, тож покупці почали задумуватись над тим, щоб тримати його поруч зі своїми традиційними транспортними засобами», — зазначив пан Бузеліс.

У 2025 році кілька основних автовиробників оголосили про значне скорочення робочих місць через тарифи, зміну виробництва й заходи зі скорочення витрат. Stellantis тимчасово звільнила 900 працівників на п’яти заводах США та призупинила виробництво на об’єктах у Мексиці й Канаді. General Motors оголосила про кілька хвиль звільнень, що охопили понад 3000 співробітників, а Nissan повідомила про плани скоротити 10 000 робочих місць у всьому світі й закрити сім заводів.

Інші великі виробники, включно з Porsche, Volvo та Volkswagen, також оголосили про скорочення робочих місць, що відображає загальногалузеву реструктуризацію, спрямовану на подолання ринкового тиску.

Дедалі більша конкуренція з боку китайських виробників також формує ринок електромобілів. BYD швидко розширила свою присутність у Європі, вперше обійшовши Tesla за продажами акумуляторних електромобілів (BEV) у квітні 2025 р., збільшивши продажі на 359 % у річному обчисленні — попри вищі тарифи ЄС на китайські електромобілі. Ще рано казати, чи зможуть китайські автовиробники переконати європейців перейти на електрику, але їхнє швидке зростання вже має наслідки для європейської економіки.

Методологія

Результати дослідження ґрунтуються на опитуванні, яке відображалося на екрані завантаження звітів carVertical, проводилося з квітня по липень 2025 року та охоплювало близько 16000 респондентів із 35 країн. Оскільки опитування стосувалося лише користувачів carVertical, вибірка представляє осіб, які активно цікавляться вживаними автомобілями, з найвищою часткою відповідей із Польщі, Франції та Румунії.