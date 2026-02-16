Повнопривідні медеваки підуть майже впритул до лінії бойового зіткнення

Машини адаптовані "для евакуації поранених захисників і захисниць до стабілізаційних пунктів". Про це з посиланням на мережу EVA та програми ГеройCar пише Авто24.

За якихось півтора місяця кампанія об’єднала 356 тисяч клієнтів мережі, які разом акумулювали понад 4,3 мільйона гривень. Ці кошти спрямовано на придбання медеваків (від англ. MEDEVAC — Medical Evacuation).

Хто отримав такі машини

Спецтранспорт адресно передано у підрозділи Третього армійського корпусу. Особливість цих машин в тому, що вони дозволяють одночасно евакуйовувати кількох поранених.

Це мінімізує ризики в дорозі та критично скорочує час доправлення бійців до стабілізаційного пункту.

Передача медеваків на базі Volkswagen Transporter п'ятої та шостої версій й Ford Transit. Фото: мережа EVA



Особливість нинішньої техніки

За словами начальника медичного пункту Першого штурмового батальйону Третьої окремої штурмової бригади Третього армійського корпусу з позивним "Кох", у цій партії машин враховано запити армійських медиків на прохідні медичні евакуаційні автомобілі. Виникла велика потреба в оперативній евакуації поранених у важкопрохідних місцях.

"Безпосередньо ці медеваки – повнопривідні автомобілі підвищеної прохідності. Вони підуть на лінію фронту, ближче до ЛБЗ. Вони можуть проїхати там, де звичайний бус не заїде. Їхнє комплектування наближене до швидких, вони привозять команду спеціалістів, які оперативно надають важким та критично пораненим допомогу ще ближче до лінії фронту", –

говорить начальник медпункту з позивним "Кох".

Коли відлік йде на хвилини

Медична кураторка Патронатної служби "Янголи" 3-ї ОШБр Ксенія Логвинюк («Гуцулка»), під час офіційної передачі техніка навела приклади, коли для поранених кожна хвилина мала значення.

Безліч випадків показують, що бійців вдалося врятувати від ампутації завдяки своєчасній евакуації. Такі історії доводять, що швидка евакуація – це шанс не лише вижити, а й зберегти здоров’я.

За запитом армійських медиків повнопривідні машини доукомлектують і тільки після цього відправдлять до передової. Фото: мережа EVA

Скільки донатили люди

Збір коштів на передані автівки відбувся в межах благодійної ініціативи "Підтримай життя", яку мережа EVA та програма ГеройCar символічно запустили до Дня захисників та захисниць України.

Найбільший одноразовий внесок становив 2 300 грн. Однак левову частку збору сформували невеликі донати – середній внесок склав усього 8 грн.

Що у загальному підсумку

Проєкт "Підтримай життя" став черговим етапом тривалої співпраці партнерів: спільно реалізовано кілька ініціатив, результатом яких стало 168 одиниць колісної техніки – від позашляховиків та мотоциклів до евакуаційних авто – для різних підрозділів Сил оборони України.