Борг за аліменти: що потрібно знати водіям

Боржники по аліментах іноді стикаються з обмеженнями у праві керування. Як правило, водії дізнаються про це вже під час зупинки, коли інспектор повідомляє про наявність обмеження. Таке може відбутися, якщо розмір боргу перевищує суму чотирьох місячних платежів, повідомляє doradvokat.com.ua.

Підстави для обмеження у праві керування

Постанова державного виконавця. Стаття 71 Закону "Про виконавче провадження" надає виконавцю право обмежити боржника у праві керування. Виконавець видає постанову і вносить дані до центральної бази. З цього моменту обмеження набуває чинності, незалежно від того, чи отримав боржник повідомлення.

Повідомлення боржника. Закон передбачає, що копія постанови надсилається боржнику наступного робочого дня. Але через затримки поштового зв’язку вона часто приходить значно пізніше. Або інколи взагалі не надходить. Водночас інформація у базі стає доступною для поліції миттєво.

Перевірка поліцією на дорозі

Що бачить інспектор. Під час перевірки документів інспектор поліції переглядає електронні реєстри. Якщо там є відмітка про обмеження, вона вважається достатньою підставою для дій. Поліцейський не перевіряє, чи отримав водій копію постанови. Він діє виключно на підставі даних із центральної бази.

Вилучення посвідчення. У разі виявлення обмеження інспектор зобов’язаний вилучити посвідчення водія. Одночасно складається протокол за ч.3 ст.126 КУпАП. У ньому фіксується підстава та посилання на постанову виконавця. Після цього матеріали передаються до суду для вирішення питання по суті.

Відповідальність і рішення суду

Санкції за порушення. Керування транспортом під час обмеження вважається правопорушенням. Відповідальність визначена ч.3 ст.126 КУпАП. Санкція передбачає позбавлення права керування на строк від трьох до шести місяців. Це доволі суворий захід, що впливає на життя та роботу водія.

Судовий розгляд. Суд перевіряє, чи правильно оформлено постанову виконавця та протокол поліції. Водій має право подати свої докази і пояснення. За результатами розгляду справи суд може закрити провадження у справі або позбавити боржника права керування.

Повернення посвідчення водія

Після закінчення строку. Повернення посвідчення після завершення строку покарання не відбувається автоматично. Водій повинен пройти медичний огляд. Крім того, він складає теоретичний і практичний іспити у сервісному центрі МВС. Лише після цього посвідчення повертається посвідчення водія.

Скасування обмеження через сплату боргу

Якщо боржник погашає всю заборгованість, він може звернутися до виконавця. На підставі заяви вносяться зміни у базу і поліція отримує повідомлення. Це дозволяє зняти обмеження ще до розгляду справи у суді.

Висновок

Обмеження у праві керування за борги по аліментах є законною, але суворою санкцією. Поліція вилучає посвідчення на підставі постанови виконавця, навіть якщо боржник ще не отримав повідомлення. Остаточне рішення про позбавлення права керування ухвалює суд.