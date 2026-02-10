Працівник заводу Ford накричав на Дональда Трампа та отримав погрозу звільнення: чим усе закінчилося

Під час відвідин виробничого комплексу Ford у місті Дірборн президент США зіткнувся з відкритим протестом одного з працівників. Робітник Томас Сабула голосно звернувся до Трампа з обвинуваченнями просто під час проходу президентського кортежу цехами, згадують в Autoevolution.

Реакція була миттєвою і потрапила на відео: Трамп показав середній палець, вжив нецензурну лексику та пригрозив фразою «You’re fired». Кадри швидко розійшлися соцмережами й телеканалами, а ситуація набула гучного політичного резонансу.

Чи звільнили робітника

Попри публічні погрози з боку президента, звільнення не відбулося. Профспілка United Auto Workers заявила, що компанія Ford відмовилася карати працівника, а будь-які спроби тиску були відразу заблоковані.

Спочатку Сабулу тимчасово відсторонили від роботи — формально на час внутрішнього розслідування. Сам він визнавав, що серйозно побоювався втратити роботу й вважав себе мішенню для помсти. Водночас робітник наголосив: про сказане не шкодує.

У підсумку розслідування не виявило порушень, і 40-річний працівник повернувся до виконання обов’язків без жодних дисциплінарних записів у особовій справі.

Реакція Білого дому та Ford

Адміністрація Білого дому офіційних коментарів щодо рішення профспілки не надала. Раніше директор з комунікацій назвав робітника «божевільним» і заявив, що президент «відреагував відповідно».

Водночас виконавчий голова Ford Білл Форд охарактеризував інцидент як прикрий і визнав, що ситуація виглядає неприємно для компанії. Проте навіть на тлі публічного тиску Ford не пішла на радикальні кроки щодо свого працівника.

Профспілка відстояла працівника

У UAW різко розкритикували поведінку президента. Віцепрезидент профспілки Лора Дікерсон прямо заявила, що завод — не телешоу «The Apprentice», де Трамп свого часу звільняв людей ефектною фразою «You’re fired».

За її словами, інцидент лише продемонстрував справжнє ставлення чинної влади до робітників, а профспілка гарантує захист кожного свого члена незалежно від політичних поглядів.

Гроші, завод і електропікап

Історія отримала ще один несподіваний розвиток. Два онлайн-збори коштів на підтримку Томаса Сабули зібрали понад 800 тисяч доларів менш ніж за місяць.

Сам завод — Ford River Rouge Complex — є ключовим виробничим майданчиком Ford. Тут випускають Ford F-150, а також електричний Ford F-150 Lightning. Водночас компанія вже підтвердила, що лінію Lightning у середині 2026 року зупинять для переоснащення під нову модель.

Ford планує до 2030 року вивести на ринок п’ять нових моделей у ціновому сегменті до 40 тисяч доларів, і конфлікт на заводі точно не входив у цей стратегічний план.