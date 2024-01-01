Найдорожчий мотоцикл Harley-Davidson коштує 112 тисяч доларів

Як зазначає Carscoops, американський мотовиробник бере участь у гоночній серії King of the Baggers. Щоб відсвяткувати свій успіх в перегонах, компанія випустила шосейну копію свого гоночного мотоцикла під назвою 2025 CVO Road Glide RR вартістю 110 000 доларів.

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Всього буде випущено 131 такий мотоцикл. З огляду на ціну, новий Harley-Davidson CVO Road Glide RR майже такий же дорогий, як абсолютно новий Chevy Corvette Z06 з ціною від 112 100 доларів. Унікальним цей мотоцикл робить його надпотужний двигун.

Він має об’єм 2153 куб.см й видає 153 к.с. й 204 Нм крутного моменту. Компанія також встановила регульовану підвіску Trick Ohlins, повністю титановий вихлоп Akrapovic, найкращі гальма від Brembo, а компоненти рами виконані з вуглецевого волокна.

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Врешті-решт, вага байка не перевищує 356 кілограмів. Harley-Davidson не навів жодних показників продуктивності, але він повинен бути досить швидким. Наостанок, компанія також встановила аудіосистему Rockford Fosgate. Мотоцикл буде доступний для замовлення виключно в Сполучених Штатах.