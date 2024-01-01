Представлено оновлений Kia Sportage для ринку США

Зовнішність новинки повністю відповідає стилю глобальної версії, з вертикальними ДХВ й зміненою решіткою радіатора. Як розповідає Carscoops, модель для ринку США матиме різні варіанти бамперів, що змінюватимуться залежно від версії.

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Водночас інтер’єр авто був повністю перероблений. Найбільш очевидною зміною є нове кермо з двома спицями, яке містить більше елементів керування. Над переміщеними вентиляційними отворами є два стандартні поєднані 12,3-дюймові цифрові дисплеї.

Обидва інтегровані в єдину панель, яка повернута в бік водія. Бездротові Apple CarPlay й Android Auto також є стандартними, як і Smart Key з дистанційним запуском. Цікаво, що Kia зберегла фізичні елементи керування кліматом і аудіосистемою на центральній консолі, а не сховала їх в підменю мультимедіа.

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Залежно від комплектації покупці отримають такі переваги, як аудіосистема преміумкласу Harman Kardon, підігрів задніх сидінь, бездротова зарядка, покращений набір систем допомоги водієві та 10-дюймовий проєкційний дисплей.

Лінійка силових агрегатів майже не змінилась. Базова версія пропонується з 2,5-літровим чотирициліндровим двигуном потужністю 190 к.с., що працює в парі з восьмиступеневим “автоматом”. Водночас в лінійці відсутній новий 1,6-літровий двигун з турбонаддувом із семиступінчастою автоматичною коробкою передач із подвійним зчепленням, що доступний в глобальній моделі.

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Гібридний варіант має 1,6-літровий двигун з турбонаддувом, шестиступінчасту автоматичну коробку передач і електродвигун й отримує невелике підвищення потужності до 231 к.с. Варіант PHEV також оснащується гібридною установкою на базі 1,6-літрового мотора, проте має більшу потужність у 272 кінські сили. Kia Sportage 2026 року надійде в дилерські центри наприкінці весни 2025 року як модель 2026 року. Ціни будуть оголошені ближче до дати надходження в продаж.