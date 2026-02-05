Преміальні китайські кросовери Chery Exeed відмовляють на морозі: під час руху зникають системи безпеки

Проблему описали водії в коментарях російському виданню SHOT. За їхніми словами, збій виникає без попередження — вже під час поїздки, коли температура опускається нижче нуля. На панелі приладів одночасно загоряються всі можливі помилки, а автомобіль фактично залишається без електронної «страховки», яка взимку особливо важлива.

До речі В Китаї заборонили приховані дверні ручки на електромобілях

Що саме відмовляє в Chery Exeed на морозі

Водії розповідають, що першими зникають ABS і система курсової стабілізації, а разом з ними — асистент спуску з гори HDC. Паралельно автомобіль може повідомляти про помилки переднього приводу та некоректну роботу фронтальної камери, яка відповідає за паркувальні асистенти.

У такому стані кросовер інколи простоює 2–3 години, навіть якщо водій глушить двигун і намагається перезапустити бортову електроніку. Перезавантаження не допомагає — системи «оживають» лише після тривалого простою або втручання сервісу.

Дивні звуки та «зависла» мультимедіа

Окремо власники скаржаться на ще одну дивну особливість: сторонні звуки з динаміків, які з’являються раптово та майже не вимикаються. Це створює додатковий дискомфорт і ще раз підтверджує, що проблема має системний характер і пов’язана з роботою електроніки в холодних умовах.

Скільки коштує ремонт і чи є рішення

У більшості випадків офіційні та неофіційні сервіси пропонують перепрошивку електронних блоків, і це часто допомагає. Проте не завжди. За словами окремих власників, у «важких» випадках потрібна повна заміна модуля, який постраждав від низьких температур.

Вартість такого ремонту може сягати 1 330 доларів США, що для багатьох стало неприємним сюрпризом, зважаючи на позиціонування Exeed як преміального бренду. Ціни на автомобілі марки стартують приблизно з 33 000 доларів США, тож покупці очікували іншого рівня надійності.

Також цікаво Chery відкликає свої популярні позашляховики

Чому це важливо не лише для Росії

Історія з Chery Exeed — показова для всього ринку китайських авто. Активна цифровізація, складні електронні системи та адаптація програмного забезпечення під різні кліматичні умови залишаються слабким місцем багатьох нових моделей. Для країн із холодними зимами це питання не комфорту, а безпеки руху.

Для українських водіїв, які все частіше придивляються до китайських брендів, такі сигнали — привід уважніше ставитися до тестів у реальних зимових умовах та до гарантійної політики виробника.