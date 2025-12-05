Преміальні та ексклюзивні авто, які купили українці на внутрішньому ринку у листопаді 2025 року

Упродовж листопада українці оформили майже сімдесят тисяч угод купівлі-продажу вживаних легковиків. Цей показник трохи нижчий, ніж у жовтні, але кращий за результати минулого року, вважають в Інституті досліджень авторинку.

Масовий сегмент продовжує жити за своїми законами: Volkswagen утримує позицію лідера, а поруч з ним у топ повертається Lada — типовий індикатор часу, коли покупці шукають максимально доступний транспорт. Але це лише перший шар ринку. Другий — значно цікавіший і набагато яскравіший.

Преміум повернув собі голос

Листопад показав, що навіть у непрості роки в Україні існує сталий прошарок покупців, які орієнтуються не на економію, а на відчуття керма, матеріали салону і престиж у гаражі. На графіках добре видно, як впевнено тримається преміальний сегмент. Мова не про поодинокі випадки — це стабільний і живий ринок, у якому Porsche змінює власників частіше, ніж деякі масові марки.

У цій категорії домінує саме цей бренд: спортивні кросовери й купе охоче переходять з рук у руки, і це не примха ринку, а сформований тренд. До них долучається італійська емоція у вигляді Maserati та стримана британська розкіш Bentley. Серед цих машин немає випадковостей — лише люди, які купують авто не для того, щоб «аби їхало», а щоб кожен виїзд був подією.

Особливо яскраво преміальний сегмент проявився цього місяця завдяки одному унікальному автомобілю.

Найдорожчою угодою листопада став Rolls-Royce Spectre Black Badge — перше електричне суперкупе бренду. Його поява у внутрішній статистиці виглядала майже сюрреалістично. Втім, це реальний продаж, а не шоурумна історія: електричний Rolls-Royce цілком офіційно змінив власника, вкотре підтвердивши, що ультралюкс в Україні існує незалежно від економічних коливань. Чорний, стриманий, безшумний — він ніби з іншої епохи, хоча насправді випереджає час. Уже сам факт, що найдорожче авто місяця — електричне, говорить про те, куди рухатиметься розкіш найближчими роками.

Листопадові “антиквари”: коли машина — це історія, а не транспорт

Не менш вражаючим виявився і другий край ринку. Якщо преміальні угоди демонструють сучасну розкіш, то ретро-моделі — це справжній подорож у минуле.

Найстарішим автомобілем, який змінив власника у листопаді, став Opel Olympia 1938 року. Коли ця машина з’їжджала з конвеєра, світ лише знайомився з образом Супермена, а кулькову ручку тільки-но запатентували. І от тепер, майже через дев’ять десятиліть, вона знову отримує нового власника в Україні. Це не покупка — це акт любові до техніки, зробленої з металу й рук майстрів.

Opel Olympia 1938 року

Компанію йому склали ще кілька унікальних автомобілів довоєнної епохи. Стильний кабріолет DKW F8 з переднім приводом, крихітний «італієць» Fiat Topolino, який колись моторизував пів Європи, та монументальний ЗіС-101 — машина, що у 30-х роках символізувала статус радянської верхівки. Кожен з них — рухома капсула часу, яка пережила війни, зміни режимів, падіння імперій та народження нових держав.

Такі угоди підкреслюють: в Україні є люди, які не просто купують авто, а колекціонують історії.

Модельні лідери, які стримують натиск преміуму

Попри те, що преміальний і ретро-сегмент зібрали на себе більше уваги, масовий рейтинг моделей у листопаді залишився відносно передбачуваним. Графік наочно показує, що найбільш ходовими авто залишаються Volkswagen Passat та Skoda Octavia. Їх популярність базується не на емоціях, а на щоденній практичності.

Цікаво, що поруч із ними тримається Daewoo Lanos — автомобіль, який так само вперто входить у топ, як і у списки вибракувань. Утім, попит на нього лише підтверджує: для багатьох українців авто — це інструмент, а не символ статусу.

Поряд із цією трійкою на графіку помітно вирізняються BMW 3 Series та BMW 5 Series. Їхня присутність у топі — це нагадування, що навіть масовий сегмент інколи вибирає не раціональність, а задоволення від водіння. І ці дві моделі чудово з цим завданням справляються.

Експертний погляд: дві України в одній статистиці

Внутрішній ринок сьогодні нагадує дві паралельні реальності. З одного боку, покупці масового сегмента реагують на економічні виклики та обирають максимально доступні авто. З іншого — преміум живе своїм, майже автономним життям, де рішення ухвалюються не з огляду на курс валют, а з огляду на бажання.