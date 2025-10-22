Преміальний спорткар BYD Denza Z кидає виклик Porsche: понад 900 к.с. і випробування на Нюрбургринзі

Як пише Carscoops, прототип Denza Z помітили з фіксованим заднім антикрилом, потужним дифузором і комплектом напівслікових шин GitiSport GTR3 розміром 325/30 ззаду та 275/35 спереду — усе це натякає на серйозні трекові наміри. Дизайн автомобіля вражає аеродинамічною точністю: передній спліттер, широкі повітрозабірники, горизонтальні LED-фари та вентиляційні жалюзі у стилі Porsche RS. Попри камуфляж, серійний Z майже не відрізняється від представленого раніше концепту.

За попередніми даними, Denza Z отримає три електромотори — таку ж систему, як у Denza Z9 GT, що розвиває 952 к.с. і понад 900 Нм крутного моменту. Якщо характеристики підтвердяться, купе зможе розганятися до 100 км/год менш ніж за 3 секунди. При цьому Denza робить акцент не лише на прямолінійній швидкості, а й на керованості — спеціально для цього автомобіль тестують на трасі Нордшляйфе, найскладнішому кільці світу.

Спортивна підвіска Denza Trick з подвійними поперечними важелями та магнітореологічними амортизаторами може змінювати характеристики за 10 мілісекунд, забезпечуючи ідеальний баланс між жорсткістю і комфортом. Інтер’єр моделі збереже архітектуру шоу-кару: цифрова панель приладів, великий центральний екран, окремий дисплей для пасажира та оздоблення шкірою й алькантарою.

Усе це створює салон, що більше нагадує кабіну космічного корабля, ніж класичний спортивний автомобіль. Якщо Denza Z справді отримає понад 900 к.с. і рівень розкоші, про який заявляє BYD, то у Porsche, Tesla й навіть Lotus з’явиться новий грізний конкурент із Китаю. І судячи з того, як швидко китайські компанії перетворюють амбіції на реальність, довго чекати не доведеться.