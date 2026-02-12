Презентовано нову емблему BMW ALPINA: які зміни чекають на бренд?

BMW ALPINA позиціонується як бренд, що поєднує два, здавалося б, протилежні світи — неперевершений комфорт у далеких подорожах і високу швидкісну продуктивність. Саме цей баланс тепер формально закріплений у новій айдентиці та дизайні емблеми, повідомляє Auto24.

Нова емблема: спадщина у сучасному виконанні

Оновлений логотип BMW ALPINA зберігає історичні символи бренду — дросельну заслінку та колінчастий вал, які десятиліттями були частиною візуального коду марки. Водночас емблема стала лаконічнішою та сучаснішою: чисті лінії, мінімалістичне оформлення та прозоре виконання підкреслюють її новий силует.

Зменшена кількість кольорів і більш точна графіка створюють відчуття вишуканості та технічної досконалості. Новий знак не відмовляється від спадщини, а радше переосмислює її для нової епохи, в якій ALPINA працює вже як інтегрований бренд у структурі BMW Group.

Виробництво на окремих майданчиках BMW Group

Автомобілі BMW ALPINA вироблятимуться на окремих заводах BMW Group, персонал яких пройшов спеціальне навчання відповідно до стандартів нового бренду. Таким чином компанія прагне гарантувати не лише технічну якість, а й особливий рівень уваги до деталей. ALPINA традиційно асоціюється з індивідуальним підходом, і ця філософія зберігається. Розширені можливості персоналізації дозволять клієнтам створювати по-справжньому унікальні автомобілі — від вибору кольору кузова до матеріалів оздоблення салону.

Культові деталі та новий рівень персоналізації

Бренд зберігає характерні елементи, які давно стали його візитівкою. Серед них — фірмова палітра кольорів кузова та класичний дизайн 20-спицевих легкосплавних дисків. Ці деталі формують зв’язок між історією та майбутнім. Усі моделі BMW ALPINA отримають високоякісну шкіру в базовому оснащенні. Вона буде доступна в широкій гамі кольорів і поєднуватиметься з різними декоративними матеріалами, що дозволить майбутнім власникам детально налаштовувати інтер’єр під власний смак: від стриманої елегантності до сміливих дизайнерських рішень.

Потужність без демонстративності

Стриманість, висока продуктивність і виняткова якість завжди були ключовими рисами ALPINA. У новому статусі бренд не відмовляється від цих принципів, а розвиває їх у бік ще більшої точності та сучасної витонченості. Майбутні автомобілі BMW ALPINA поєднуватимуть високу максимальну швидкість і впевнену динаміку з комфортом, орієнтованим на далекі подорожі. Це не агресивний спорткар у класичному розумінні, а швидкий гран-турер для тих, хто цінує баланс, тишу й контроль. BMW ALPINA залишається брендом для поціновувачів — для тих, хто шукає не просто потужність, а особливий характер і винятковість.