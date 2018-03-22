Президент України Петро Порошенко підписав закон, що регламентує будівництво платних доріг в Україні на умовах концесії.

Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері будівництва та експлуатації автомобільних доріг" №6766, був прийнятий Верховною Радою 27 лютого поточного року. На думку його ініціаторів він дозволить значно поліпшити інфраструктуру країни.

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За словами керівника Укравтодору, Славомира Новака першим, та найбільш доцільним проектом платної дороги буде Львів-Краковець. Орієнтовна вартість цього проекту – 600 млн. евро. За підрахункам пана Новака, вартість проїзду буде складати 20 євроцентів за кілометр, а термін концесії становитиме 30 років.