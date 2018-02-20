Honda перетворила вітрове скло спортивного хетчбека на проекційний екран, аби провести змагання між реальним та віртуальним гонщиками на однакових автомобілях.

Професійний геймер Пітер "TheSLAPtrain" Джинкінс та гонщик IndyCar Грейем Рахал зійшлись у поединку, аби з’ясувати, наскільки швидкий Honda Civic Type R у реальності та віртуальному світі гри Forza Motorsport 7.

У спортивному хетчбеку Civic Type R було змонтовано обладнання для виведення проекційного зображення на лобове скло. Таким чином пілот реального автомобіля міг бачити у реальному часі прогрес віртуального автомобіля, котрим керував геймер. Змагання з доповненою реальністю відбувалось на треку Road Atlanta Raceway, протяжність курсу – трохи більше 4 кілометрів.

Зазначимо, що на рахунку віртуального чемпіона TheSLAPtrain – більше 120 повних проходжень гоночних симуляторів. У списку досягнень Рахала – 6 перемог та 20 подіумів.

Результат одночасного заїзду у реальності та віртуальності виявився дуже близьким. Грехем пройшов трасу за 1 хвилину 46 секунд, тоді як результат Пітера – 1,47. Результат дійсно вражаючий. Як сказав Рахал, “у симуляції ти не відчуваєш страху, а от у реальному житті – так”, маючи на увазі, що міг би проїхати і краще, але не було причин ризикувати власним життям чи здоров’ям заради перемоги над віртуальним суперником.

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