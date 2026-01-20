Про водень в машинах ще не все сказано, але прагнень до цього Європа не проявляє

Тестове розгортання будівельного майданчика майбутнього з нульовим рівнем викидів відбулося на гравійному заводі в Мюнхені. Як йдеться у релізі одного з виробників, там великий фронтальний навантажувач Liebherr завантажує самоскиди MAN та Daimler Truck.

Усі три машини оснащені водневими двигунами й працюють практично без викидів CO 2 та встановлюють нові стандарти сталої логістики будівельних майданчиків. Таким чином виробники техніки запропонували спеціалістам промислового, житлового будівництва та дорожникам зазирнути у майбутнє.

Яку техніку долучили

Спільні зусилля різних європейських виробників доводять, що цілеспрямована співпраця та використання синергії можуть проактивно стимулювати розвиток кліматично чистих технологій. Усі машини є альтернативою своїм дизельним аналогам.

У такому демонстраційному альянсі Liebherr, MAN та Daimler Truck ще не виходили на подіум. Фото: Liebherr

Перший прототип великого фронтального навантажувача Liebherr L 566 H вийшов на показ з водневим двигуном Liebherr. Під завантаження щебенем раз за разом заходили вантажівка MAN hTGX та дослідна машина на базі Mercedes-Benz Arocs від Daimler Truck, що також мали силовий водневий агрегат.

Відпрацювали екологічно чисто

Усі три машини успішно виконали складні завдання з переміщення землі, гравію та обробки матеріалів – надійно та з низьким рівнем викидів.

Спільна показова операція стала можливою завдяки Альянсу водневих двигунів, міжгалузевій групі інтересів, що базується в Карлсруе (Німеччина).

Liebherr демонструє

Великий фронтальний навантажувач L 566 H на широкий загал вперше вийшов на провідній світовій виставці Bauma 2025. Водневий двигун особливо вражає завдяки своїм міцним компонентам, високій ппродуктивності та придатності для вимогливих, важких застосувань, що робить його особливо привабливим для техніки з тривалими робочими циклами.

"Особливістю цього є те, що наш фронтальний навантажувач можна використовувати точно так само, як і звичайну дизельну машину. Не потрібно спеціального планування розгортання, оскільки фронтальний навантажувач може працювати повну зміну та бути знову готовим до роботи після швидкої заправки всього за 10-15 хвилин", – пояснює Ганс Кнапп, керівник відділу передпроектної розробки та приводних технологій Liebherr-Werk Bischofshofen GmbH.

Перший прототип великого фронтального навантажувача Liebherr L 566 H з водневим двигуном. Фото: Liebherr

Водневі вантажівки будуть в пріоритеті

MAN показує приклад. Поряд з електричною версією MAN eTGX воднева модель MAN hTGX є другою альтернативою MAN з нульовим рівнем викидів. Вона вже доступна для замовлення та виробляється невеликою серією.

"Характеристики руху двигуна порівнянні з дизельним двигуном. Ми також маємо відповідні допоміжні системи та функції автоматичної коробки передач, як і у звичайному дизельному автомобілі", – пояснює Пітер Альбрехт, старший менеджер з проєктування транспортних засобів та зовнішніх двигунів у MAN Truck & Bus SE.

Під завантаження став самоскиди MAN hTGX з водневим силдовим агрегатом(вгорі) та в очікуванні завантаження щебенем пілотна воднева модель Mercedes-Benz Arocs (внизу). Фото: Liebherr

Daimler Truck також представлена на гравійному заводі будівельною машиною на водневому двигуні. Це поки дослідна модель, але вже з перспективою.

"Наш дослідний автомобіль на базі Mercedes-Benz Arocs також працює тихіше, ніж його дизельний аналог й підкреслює перспективну гнучкість використання водневого двигуна", – коментує Мірко Конітц, провідний інженер H2 ICE у Daimler Truck AG.

З поглядом у завтра

Випробувальний запуск на гравійному заводі показує, що будівельні майданчики з низьким рівнем викидів не є далекою мрією, а вже можливі сьогодні. Європейські виробники Liebherr, MAN, Daimler Truck та Hydrogen Engine Alliance це вже довели своїм показом.