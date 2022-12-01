Продажі нових легкових автомобілів в Україні скоротились майже у три рази. У листопаді відмічається негативна динаміка навіть відносно попереднього місяця.

В листопаді українці придбали 3090 нових легковиків, повідомляє Укравтопром. Відносно попереднього місяця реєстрації нових авто зменшились майже на 2%, а у порівнянні з листопадом 2021 року скоротились у 2,8 раза.

Читайте також: Данило Гетманцев: доступне розмитнення більше не повернеться

Найпопулярнішою маркою на ринку залишається Toyota. За місяць було зареєстровано 702 нових авто цієї марки. Відносно жовтня поточного року, попит на нові Тойоти збільшився на 6%, але нижче на 28% від листопада 2021 року.

Другий результат у Renault – 387 машин, марка на 43% покращила свій результат попереднього місяця. Відставання від торішнього показника становило 56%.

Також у лідерський трійці Skoda з 272 зареєстрованими авто (-17% до жовтня 22р., -1% до листопада 21р.).

Четверте місце Hyundai – 208 шт. (-1% та -53% відповідно). П’яте у Mercedes-Benz – 204 шт. (-11%, -4%).

Титул бестселера місяця отримав кросовер Renault Duster. Протягом листопада свої перші номерні знаки отримали 363 авто цієї моделі.

Всього за 11 місяців 2022 року українці придбали і поставили на облік 34 тис. нових легкових авто, що у 2,7 раза менше, ніж за аналогічний період 2021 року.