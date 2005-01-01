Генеральний директор Всеукраїнської Асоціацій Автомобільних Імпортерів і Дилерів Олег Назаренко впевнений у зростанні українського ринку, та розказав, що для цього необхідно зробити

Очільник ВААІД поділилвся прогнозами щодо вітчизняного авторинку у 2018 році. На думку Олега Назаренко у 2018 році ринок буде більше 100 тисяч автомобілів.

Експерт відзначив, що задля зміцнення позицій вітчизняного ринку, необхідни вирішити три ключові питання. Перш за все, знизити податки, що наразі складають 30-40% вартості нового автомобіля. Це стосується як автомобілів, що імпортуються в Україну, так і вироблених тут. Звичайно, умови для виробників та імпортерів мають бути рівними, вважає Назаренко. У тому числі, необхідно ліквідувати схеми без сплати податків, включаючи авто на іноземній реєстрації. Податковий тиск має буде зменшений, але для усіх учасників ринку. Голова Асоціації зазначив, що держава має перекрити законодавчі прогалини, для чого у ВААІД розробляються та подаються на розгляд відповідні законопроекти.

Боротьба з автомобілями на “бляхах” – один з ключових аспектів для покращення ситуації на автомобільному ринку України, вважають у ВААІД.

Наступним моментом для збільшення обсягу ринку є регламентація реєстрації автомобілів. Весбічне спрощення процедури – крок назустріч покупцеві, вважають у ВААІД. Так, Асоціація пропонує проводити реєстрацію нових авто та отримання номерних знаків новими власниками прямо у автосалонах, що здійснюють продаж машин.

Нарешті, важливою складовою для зміцнення ринку називають прозорість техогляду. “Наше завдання – зробити так, щоб цей техогляд не був корупційним. І автодилери могли за спрощеною системою отримати право проводити техогляд, а власник авто до 5 років взагалі не проходив техогляд”, – зазначив Олег Назаренко.

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