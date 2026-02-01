Проїзд у маршрутках на Київщині знову подорожчав: до метро вже по 60–100 гривень

Як повідомляють читачі сайту “Авто24”, з 20 січня на маршрутці №721 з Вишневе до станцій київського метро вартість проїзду зросла з 50 до 60 грн. Про підвищення повідомляють водії та інформації оголошення у маршрутках.

Також ціна змінюється й на інших маршрутах у напрямках з Києва до Боярки, Білогородки та знову ж таки Вишневого — плюс 5–10 гривень залежно від маршруту.

Починаючи з 1 лютого проїзд у маршрутці №423 з Бучі до столиці вже коштує 70 грн. Ще дорожче — для мешканців села Гаврилівка: проїзд до Києва піднявся одразу до 100 грн.

До речі на заправках дизпальне вже по 70-73 грн за літр

Чому ціни ростуть

Офіційних пояснень від перевізників небагато, але водії традиційно говорять про подорожчання пального, ріст цін на обслуговування транспорту та зменшення пасажиропотоку. Фактично ж передмістя дедалі більше живе за «ринковими» тарифами, які мало хто контролює.

Водночас великі автобуси, які були передані для Київщини з Парижу, так і введені в експлуатацію.

Чи дешевше їхати автомобілем

За нинішніх цін питання «маршрутка чи авто» вже не виглядає риторичним. Для прикладу: поїздка з Вишневого до Києва й назад маршруткою обійдеться у 120 грн на день. За місяць це близько 2,5–2,7 тис. грн.

Автомобіль із бензиновим двигуном, який споживає близько 8 л на 100 км, на таку ж відстань витратить приблизно 70–90 грн пального за день (залежно від трафіку). Навіть з урахуванням зносу та паркування різниця вже не виглядає драматичною. Для електромобілів або авто з ГБО поїздка взагалі може виявитися помітно дешевшою.

До речі в Україні різко підскочили ціни на зарядку електромобілів

Що це означає для пасажирів

Мешканці передмість дедалі більше платять за дорогу на роботу, не отримуючи при цьому ані комфорту, ані стабільності. Якщо тенденція збережеться, маршрутки ризикують втратити частину пасажирів, які пересядуть на власні авто або шукатимуть альтернативні способи доїзду.