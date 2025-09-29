Прострочені продукти з супермаркетів переробляють на біопальне

Зазначеної кількості моторного біопального вистачить для 45-мільйонного кілометражного пробігу важкого автомобільного транспорту та скороченню викидів CO 2 на 35 мільйонів кілограмів. Про це розповідає спеціалізований ресурс transport-online.nl.

Досягнення такого результату демонструє можливість місцевого виробництва відновлюваного палива з органічних відходів. Завод в Амстердамі використовує прострочені продукти з нідерландських супермаркетів та ресторанів. Відходи збираються, перетворюються на біогаз, а потім Nordsol переробляє їх на рідкий біо-ЗПГ.

Пальне продається на АЗС мережі Shell. Біо-ЗПГ доступний за ціною, сумісний з теперішніми двигунами та доступний через наявну мережу заправок. Nordsol щодня постачає зріджений біогаз транспортним компаніям як всередині країни, так і за кордоном.

Таким чином завод зацікавлений в подальшому масштабуванні продукції й заохоченні продавців транспортних послуг якомога швидше перейти з дизельного пального на біо-ЗПГ.