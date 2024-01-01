Прототип культового Ford GT40, що виграв Ле-Ман 1967 року, виставили на продаж

Як зазначає Motor1, даний екземпляр відомий як J-Car, і є наступником оригінального GT40. Він оснащений тим самим 7,0-літровим V8 від автівки, що виграла Ле-Ман 1966 року, але відрізняється повністю новим шасі й кузовом розробки Ford Kar-Kraft.

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У 1968 році FIA запровадила нові правила щодо двигунів, тому Ford був змушений зупинити програму Mk IV. Модифікація J10 є незавершеним шасі, яке компанія продала механіку Shelby Чарлі Агапіу та його брату Керрі. Вони перетворили автівку на модель з відкритим верхом.

Згодом вона взяла участь в Can-Am у 1969 році як Ford G7A, але не досягла жодного успіху. Наступні роки J-10 простояв протягом десятиліть, поки нинішній власник не замовив реставрацію та переобладнання кузова в стилі Ле-Мана в середині 2010-х.

Наразі болід має ту саму червоно-білу ліврею, що й переможець Ле-Ману 1967 року, й має чудовий вигляд. Будучи прототипом, J-10 мав кілька двигунів у своєму житті, і тепер він оснащений 7,0-літровим V8 з алюмінієвими головками та подвійними чотириствольними карбюраторами.

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Наразі невідомо, за якою ціною буде проданий цей автомобіль, проте, поточна ставка становить 325 000 доларів. Ймовірно, він буде набагато дешевшим, ніж повністю оригінальний GT40, особливо Mk IV, який був найрідкіснішою версією з усіх, оскільки Ford виготовив лише шість таких автомобілів.