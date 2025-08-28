Прототип нового BMW iX3 Neue Klasse потрапив в ДТП з автобусом в Угорщині: фото

Як пише Carscoops, оператор автобуса, MÁV-csoport, повідомив, що транспортний засіб їхав до Дьєндьйоша, коли iX3 виїхав на смугу руху автобуса та врізався в нього лоб у лоб. Семеро дорослих пасажирів та одна дитина, а також водій автобуса отримали травми.

На фотографіях з місця події видно руйнування: передня частина автобуса була розбита вщент, а бічна частина також була відірвана та понівечена. У MÁV-csoport заявили, що водій “зробив усе можливе, щоб уникнути зіткнення, але не мав жодного шансу проти зустрічного автомобіля”.

Компанія також зазначила, що через пошкодження значна кількість пального з автобуса витекла на дорогу. Очевидці стверджують, що електричний прототип рухався занадто швидко. Це цілком вірогідно, адже вся передня частина кросовера розбита: переднє праве колесо відірвало, а бампер та капот сильно зім’ялись.

BMW iX3 стане першим членом родини Neue Klasse та дебютує на Мюнхенському автосалоні наступного місяця. Його збиратимуть у Дебрецені, що приблизно за дві години їзди від місця аварії.