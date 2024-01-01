Прототип нового BMW X5 Neue Klasse злетів з дороги під час випробувань

Як повідомляє Carscoops, випробування проходили у Швеції на випробувальному треку BMW неподалік від Полярного кола. На фото помітно, що кросовер вилетів в кювет і застряг. Повідомляється, що водій-випробовувач, на щастя, не постраждав.

Читайте також: Що відомо про новий BMW X5

Інформації про те, яких пошкоджень зазнав прототип наразі немає, проте, він застряг настільки, що інший X5 не зміг відбуксирувати його й для цього довелось залучити екскаватор. Зрештою він викопав транспортний засіб і відтягнув його в безпечне місце.

Відомо, що наступний X5 отримає абсолютно новий дизайн, що повторюватиме стиль концепту Neue Klasse X. Очікується, що модель пропонуватиметься як з двигунами внутрішнього згорання, так і повністю електричній версії.

Також цікаво: 600-сильний BMW M3 E46 виставили на продаж

Подейкують, що BMW також веде розробку водневої силової установки. Раніше компанія оголосила про плани запустити свій перший серійний водневий автомобіль у 2028 році. Ймовірно, новий тип трансмісії буде розроблений спільно з Toyota.