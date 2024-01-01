Прототип Shell на базі китайського FAW економить 10 літрів пального на сотню кілометрів

ФОТО: Shell |
Shell свій останній прототип Starship Hybrid 3.0 зробила у гібридному виконанні
Не секрет, що паливна компанія Shell роками розробляє серію прототипів під назвою Starship, покликаних показати, як можна вдосконалити дизельні вантажівки. До нинішнього часу це робилося на базі американських магістральних тягачів.
Скажімо, у 2021 році представили модифікований International LT з двигуном Cummins. Тепер Shell зробила свій останній прототип Starship Hybrid 3.0 на основі китайського гібридного тягача FAW.
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З китайського оригіналу взято повне шасі та система двигуна з електричним приводом. Його базою є 11-літровий дизель, з'єднаний з 12-ступеневою автоматичною коробкою передач і підтримується електромотором на 370 кінських сил.
Фото: Shell
Акумуляторний двигун зазвичай спрацьовує в моменти найбільшого навантаження, як от прискорення з місця або підйом на пагорби. Енергія, отримана в процесі гальмування, використовується та зберігається в легкій невеликій батареї місткістю 30 кВт-год.
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Окрім того, у FAW запозичено внутрішню атрибутику автомобіля, включаючи віртуальний робочий стіл.
Shell у своїй концепції додала аеродинамічний кузов, максимально нахиляючи передню частину транспортного засобу і щільно заповнюючи всі простори між тягачем і причепом.
Фото: Shell
Крім того, дизельний двигун використовує мастильні матеріали з низьким коефіцієнтом тертя, колеса оснащені енергоощадними шинами. Дах напівпричепа покритий комплектом фотоелектричних панелей загальною потужністю 5 кВт.
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Shell також розробила новий, дуже ефективний вид палива - Shell Renewable Diesel, що являє собою дизельне пальне, вироблене з рослинних відходів.
Фото: Shell
Підготовлений таким чином автомобіль тестували на дорогах Китаю з квітня по червень цього року. Він витрачав у середньому 22,7 л/100 км, тоді як середня витрата повнорозмірного комплекту в Китаї становить близько 32,5 л/100 км.
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Іншими словами, фура Shell показала майже 10-літрову економію порівняно зі звичайним транспортним засобом.
Зараз Starship Hybrid 3.0 представлений у Європі. Його дебют відбувся в рамках щойно завершеної промислової виставки Automechanika 2024 у Франкфурті.
Нагадаємо, з моменту свого оголошення в жовтні 2023 року на Shell China Powering Progress Summit проєкт Starship 3.0 Hybrid привернув увагу не лише в Китаї, але й на інших ринках.