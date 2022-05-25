МВС спростило процедуру постановки на облік суб’єктів господарювання, які здійснюють торгівлю транспортними засобами.
За словами заступника міністра внутрішніх справ Bogdan Drapiatyi, чітке, зрозуміле і прогнозоване нормативне регулювання не залишає простору для зловживань з боку влади та недобросовісного ведення господарської діяльності з боку бізнесу.
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Тепер для постановки на облік та внесення змін до облікових даних:
- встановлено вичерпний перелік документів
- скасовано необхідність нотаріального засвідчення документів
- зʼявилася можливість направлення документів в електронному вигляді
- скорочено термін розгляду документів до 10 днів
- встановлено вичерпний перелік підстав для відмови
Також визначені чіткі механізми:
- забезпечення таких суб’єктів номерними знаками для разових поїздок, бланками актів приймання-передачі транспортних засобів тощо;
- надання доступу до електронного реєстру та внесення інформації про надходження, передачу й реалізацію товару і спеціальної продукції.