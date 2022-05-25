МВС спростило процедуру постановки на облік суб’єктів господарювання, які здійснюють торгівлю транспортними засобами.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Bogdan Drapiatyi, чітке, зрозуміле і прогнозоване нормативне регулювання не залишає простору для зловживань з боку влади та недобросовісного ведення господарської діяльності з боку бізнесу.

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Тепер для постановки на облік та внесення змін до облікових даних:

встановлено вичерпний перелік документів

скасовано необхідність нотаріального засвідчення документів

зʼявилася можливість направлення документів в електронному вигляді

скорочено термін розгляду документів до 10 днів

встановлено вичерпний перелік підстав для відмови

Також визначені чіткі механізми: