Прикордонники Полісся отримали болотохід: що вони з ним робитимуть

Про універсальний транспортний засіб, придбаний бюджетним коштом Рівненської обласної військової адміністрації, йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України.

Зокрема зазначається, що машина працюватиме в складних умовах північної частини українського Полісся. У тій місцевості кордон проходить через лісисто-болотяну зону, де практично немає доріг.

Всюдихід компактних розмірів (довжина – 3,7 м, ширина – 2,53, висота – 2,57) завдяки безкамерним шинам наднизького тиску розміром 1640х640-24" легко піде через болото, багнюку, перетне глибоке лісове озеро чи річку.

Фото: ДПСУ

До речі, по плесу водойми будь-якої глибини чи сніговій цілині автомобіль йтиме впевнено. Кліренс у 58 см сприятиме ходовим властивостям, особливо в умовах перепон з повалених буревієм дерев тощо.

Щоправда, водним шляхом автомобіль рухатиметься не дуже швидко, але й 7 км/год для наземного транспорту вважається солідним, оскільки тут не гребний гвинт забезпечує рух, а високі протектори на шинах. А ось по суходолу навіть в умовах бездоріжжя Nomad впевнено триматиме 35 км/год.

Доступ до двигуна зсередини. Тут стоїть турбодизель Cummins потужністю 129 к.с. та максимальним моментом 310 Нм з механічною 6-ступеневою коробкою передач.

Якщо врахувати, що середня витрата становить 5 л на годину, то 90-літрового бака вистачить на 18 годин безперервної роботи.

Фото: ДПСУ

Всюдихід значно посилить можливості прикордонного в патрулюванні та контролі державного кордону, дозволить швидко реагувати на можливі загрози та впевнено діяти там, де звичайний транспорт безсилий.