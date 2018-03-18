Не виключено, що відеоролик є постановочним. Якщо ж це відео - не жарт, воно може стати одним з найекстремальніших прикладів боротьби з авто-хамством.

За парковочне місце біля будинку деякі автомобілісти ладні перегризти горло своїм сусідам. Ще одна проблема автомобілістів – так звані “королі парковок”, люди, котрі залишають свої машини так, що це створює незручності для оточуючих.

Прикладів подібного чимало. І у кожному випадку люди вигадують нові способи боротьби з водіями-шкідниками. Але відео про московського автомобіліста може стати одним з кращих у цьому жанрі.

У ролику показано, що водій Ford Focus C-MAX виймає з багажника болгарку і відрізає нею частину багажника припаркованого по діагоналі автомобіля “Лада”. Не виключено, що це віде є зрежисованим.

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