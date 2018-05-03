Новий час, новий автомобільний бренд, нова концепція автомобілів – продавати електрокари майбутнього будуть не так, як раніше.

Бренд Lynk & Co народжений у 2017 році. Перші автомобілі цієї марки будуть електричними. Наступне покоління моделей вже матиме автопілот. А своїми основними клієнтами компанія бачить людей нового покоління, так званого покоління Y – міленіалів.

Люди, народжені з 1981 по 2000 роки, вже не уявляють свого життя без інтернету, цифрових технологій та гаджетів. Саме на них націлились маркетологи шведсько-китайського бренду Lynk & Co.

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На автосалоні у Пекіні компанія Lynk & Co офіційно презентувала дві свої моделі – перші з чотирьох, що мають з’явитись на початковому етапі. Усі вони будуть гібридними та електричними. Виняток – Китайський ринок, де моделі 01 і 02 вже почали продавати з традиційними двигунами внутрішнього згорання. Однак у данному випадку значно цікавішими за самі автомобілі видається підхід нової марки до формату своїх дилерських центрів та продажів автомобілів взагалі.

По-перше, автомобілі Lynk & Co можна придбати, не виходячи з дому – через офіційний сайт. По-друге, аксесуари та супутні товари, які є в кожного сучасного автовиробника, Лінк виводить на перший план. Нарешті, якщо ви все ж потрапите до фірмового бутіка (автосалону) Lynk & Co, він буде зовсім не схожим на ті, до яких ми звикли. Стенд фірми на Пекінському автошоу якраз демонструє усі ці новаторства.

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