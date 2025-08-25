Запитання до екзаменаційних білетів з ПДР можна придумати самому

На сайті Головного сервісного центру МВС працює форма для подання пропозицій до банку екзаменаційних питань з правил дорожнього руху.

Читайте також: Шанси самостійно скласти іспити на "права" невисокі: 21% теорія і 16% практика

"Якщо помітили неточність, розбіжність у тестових завданнях або маєте ідеї, як зробити питання ще зрозумілішими та кориснішими для майбутніх водіїв – можете долучитися до їх удосконалення", сказано у повідомленні.

Як подати пропозицію?

На сайті Головного сервісного центру МВС доступна спеціальна онлайн-форма, яка складається з трьох кроків:

Особисті дані – необхідно вказати ПІБ, контактний номер телефону та e-mail, а також підтвердити згоду на обробку персональних даних.

Ваш варіант екзаменаційного питання: у текстовому полі потрібно ввести питання, варіанти відповідей (не більше трьох) та позначити правильний. При потребі можна додати ілюстрацію або відео.

Правові підстави: вкажіть документ, статтю чи пункт правил, на яких ґрунтується правильна відповідь, яку вважаєте правильною.

Після цього достатньо натиснути кнопку "Відправити", і пропозиція буде передана для розгляду фахівцями Головного сервісного центру МВС.

Усі звернення та пропозиції громадян опрацьовуються профільними фахівцями Головного сервісного центру МВС. Обґрунтовані пропозиції вносяться до екзаменаційних питань. Це тривалий процес, адже на внесення змін передбачено від 6 до 9 місяців.