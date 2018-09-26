СБУ уже занялась этим вопросом. Сотрудники управления по борьбе с коррупцией открыли уголовное производство по факту хищения государственных средств сотрудниками "Укравтодора".

На данный момент следователи проверяют факт противоправной помощи одним из руководителей государственного агентства автомобильных дорог частному предприятию во время публичных закупок.

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Таким образом, только на протяжении 2017 – 2018 годов при “помощи” чиновника частные фирмы победили на открытых торгах и получили от государства суму около тридцати миллионов гривен.

Кроме того, следователи установили, что этот чиновник ранее входил в топ-менеджмент фирмы-победителя.

Ранее украинские эксперты заявляли, что "Укравтодор" создает невыполнимые условия украинским подрядчикам, чтобы обеспечить работу только “своим” фирмам.