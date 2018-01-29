У свіжому випуску програми "Авто24" – ще й досі вважаєте радіокеровані машинки іграшками? То ж знайте що серед них трапляються доволі серйозні екземпляри вартістю у кілька тисяч доларів, які здатні обігнати звичайну автівку.

Повнопривідний суперкар Audi R8 устаткований десятициліндровим атмосферним двигуном з об'ємом 5,2 літра і потужністю 610 кінських сил. Першу "сотню" купе набирає за 3,2 секунди. Максимальна швидкість – 330 кілометрів за годину.

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Іграшкова модель має електромотор і два комплекти літій-полімерних батарей ємністю по 5000 міліампер-годин. Машинка може розганятися понад 96 кілометрів за годину. Цю позначку вона може долати приблизно за 3,4 секунди.

Проте користувачам соціальних мереж вдалося зафільмувати іграшкову модель Audi R8, яка їде хайвейем у Техасі зі швидкістю 128 кілометрів за годину, оминаючи колеса великих автівок. Ймовірно її водій, а точніше сказати оператор знаходиться десь у сусідньому авто, інакше як би він керував таким транспортом.

Про новий стенд віртуальної реальності 4D та надзвичайний будинок на колесах – дивіться у програмі "Авто24".