Раритет з "акулячим носом": на аукціоні Copart продали BMW 3,0 CSi за $120 тисяч

BMW 3.0 CSi
Як і інші лоти на аукціоні Copart, цей раритетний BMW 3.0 CSi пошкоджений – спереду та ззаду. Страхові експерти оцінили це авто у 325 тисяч доларів, але ремонт мав би обійтись у 300 тисяч. Тож фінальна ставка у 120 тисяч може здатись досить вигідною.
До речі у BMW придумали, як врятувати "механіку" від недосвідчених водіїв
Дорога легенда
BMW 3.0 CSi належить до легендарної серії E9 — саме тієї, яка сформувала імідж BMW як виробника елегантних і водночас спортивних гран-туризмо. Купе легко впізнати за характерним «акулим носом», безрамковими боковими вікнами та фірмовим вигином задньої стійки, відомим як Hofmeister kink.
Навіть сьогодні дизайн E9 виглядає стримано, дорого і дуже «по-баварськи». У 70-х ці автомобілі були символом статусу та смаку, а не просто швидким транспортом.
Технології, що випередили час
Під капотом BMW 3.0 CSi — трилітровий рядний шестициліндровий двигун, який для свого часу був справжнім технологічним проривом. Мотор оснащений електронною системою упорскування пального Bosch, що на початку 1970-х було рідкістю навіть для преміальних моделей.
Потужність агрегата становить 200 к.с., чого було більш ніж достатньо для великого купе класу GT. BMW 3.0 CSi пропонував рідкісне поєднання: комфорт для далеких подорожей, солідну динаміку і керованість, притаманну спортивним моделям марки.
Чому він коштує так дорого
Ціна у 120 тисяч доларів для страхового аукціону — показник неординарний. Але йдеться не просто про старий автомобіль, а про один із найцінніших класичних BMW. Моделі серії E9 давно перейшли у категорію інвестиційних авто, а добре збережені або правильно відновлені екземпляри стабільно зростають у ціні.
BMW 3.0 CSi також має тісний зв’язок з автоспортом: саме на базі E9 створювалися знамениті гоночні BMW 3.0 CSL, які домінували в європейських турингових серіях. Це лише додає привабливості дорожній версії для фанатів бренду.
Також цікаво у Львові почав роботу музей ретроавтомобілів
Класика не старіє
Продаж цього BMW 3.0 CSi на Copart ще раз показує: класичні автомобілі з яскравою історією та впізнаваним дизайном залишаються бажаними навіть на страховому аукціоні. Для когось це — мрія з юності, для когось — інвестиція, а для когось просто спосіб володіти частинкою золотої епохи BMW.