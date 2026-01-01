Укр
Раритет з "акулячим носом": на аукціоні Copart продали BMW 3,0 CSi за $120 тисяч

На американському страховому аукціоні Copart продали справжню класику — купе BMW 3.0 CSi 1973 року випуску. Фінальна ставка за автомобіль склала 120 000 доларів США, що лише підтверджує культовий статус цієї моделі серед колекціонерів.
На аукціоні Copart продали BMW 3.0 CSi 1973 року за $120 000 - Auto24

BMW 3.0 CSi

Як і інші лоти на аукціоні Copart, цей раритетний BMW 3.0 CSi пошкоджений – спереду та ззаду. Страхові експерти оцінили це авто у 325 тисяч доларів, але ремонт мав би обійтись у 300 тисяч. Тож фінальна ставка у 120 тисяч може здатись досить вигідною.

Дорога легенда

BMW 3.0 CSi належить до легендарної серії E9 — саме тієї, яка сформувала імідж BMW як виробника елегантних і водночас спортивних гран-туризмо. Купе легко впізнати за характерним «акулим носом», безрамковими боковими вікнами та фірмовим вигином задньої стійки, відомим як Hofmeister kink.

Навіть сьогодні дизайн E9 виглядає стримано, дорого і дуже «по-баварськи». У 70-х ці автомобілі були символом статусу та смаку, а не просто швидким транспортом.

Технології, що випередили час

Під капотом BMW 3.0 CSi — трилітровий рядний шестициліндровий двигун, який для свого часу був справжнім технологічним проривом. Мотор оснащений електронною системою упорскування пального Bosch, що на початку 1970-х було рідкістю навіть для преміальних моделей.

Потужність агрегата становить 200 к.с., чого було більш ніж достатньо для великого купе класу GT. BMW 3.0 CSi пропонував рідкісне поєднання: комфорт для далеких подорожей, солідну динаміку і керованість, притаманну спортивним моделям марки.

Чому він коштує так дорого

Ціна у 120 тисяч доларів для страхового аукціону — показник неординарний. Але йдеться не просто про старий автомобіль, а про один із найцінніших класичних BMW. Моделі серії E9 давно перейшли у категорію інвестиційних авто, а добре збережені або правильно відновлені екземпляри стабільно зростають у ціні.

BMW 3.0 CSi також має тісний зв’язок з автоспортом: саме на базі E9 створювалися знамениті гоночні BMW 3.0 CSL, які домінували в європейських турингових серіях. Це лише додає привабливості дорожній версії для фанатів бренду.

Класика не старіє

Продаж цього BMW 3.0 CSi на Copart ще раз показує: класичні автомобілі з яскравою історією та впізнаваним дизайном залишаються бажаними навіть на страховому аукціоні. Для когось це — мрія з юності, для когось — інвестиція, а для когось просто спосіб володіти частинкою золотої епохи BMW.

