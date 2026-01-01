Раритет з "акулячим носом": на аукціоні Copart продали BMW 3,0 CSi за $120 тисяч

Як і інші лоти на аукціоні Copart, цей раритетний BMW 3.0 CSi пошкоджений – спереду та ззаду. Страхові експерти оцінили це авто у 325 тисяч доларів, але ремонт мав би обійтись у 300 тисяч. Тож фінальна ставка у 120 тисяч може здатись досить вигідною.

До речі у BMW придумали, як врятувати "механіку" від недосвідчених водіїв

Дорога легенда

BMW 3.0 CSi належить до легендарної серії E9 — саме тієї, яка сформувала імідж BMW як виробника елегантних і водночас спортивних гран-туризмо. Купе легко впізнати за характерним «акулим носом», безрамковими боковими вікнами та фірмовим вигином задньої стійки, відомим як Hofmeister kink.

Навіть сьогодні дизайн E9 виглядає стримано, дорого і дуже «по-баварськи». У 70-х ці автомобілі були символом статусу та смаку, а не просто швидким транспортом.

Технології, що випередили час

Під капотом BMW 3.0 CSi — трилітровий рядний шестициліндровий двигун, який для свого часу був справжнім технологічним проривом. Мотор оснащений електронною системою упорскування пального Bosch, що на початку 1970-х було рідкістю навіть для преміальних моделей.

Потужність агрегата становить 200 к.с., чого було більш ніж достатньо для великого купе класу GT. BMW 3.0 CSi пропонував рідкісне поєднання: комфорт для далеких подорожей, солідну динаміку і керованість, притаманну спортивним моделям марки.

Чому він коштує так дорого

Ціна у 120 тисяч доларів для страхового аукціону — показник неординарний. Але йдеться не просто про старий автомобіль, а про один із найцінніших класичних BMW. Моделі серії E9 давно перейшли у категорію інвестиційних авто, а добре збережені або правильно відновлені екземпляри стабільно зростають у ціні.

BMW 3.0 CSi також має тісний зв’язок з автоспортом: саме на базі E9 створювалися знамениті гоночні BMW 3.0 CSL, які домінували в європейських турингових серіях. Це лише додає привабливості дорожній версії для фанатів бренду.

Також цікаво у Львові почав роботу музей ретроавтомобілів

Класика не старіє

Продаж цього BMW 3.0 CSi на Copart ще раз показує: класичні автомобілі з яскравою історією та впізнаваним дизайном залишаються бажаними навіть на страховому аукціоні. Для когось це — мрія з юності, для когось — інвестиція, а для когось просто спосіб володіти частинкою золотої епохи BMW.