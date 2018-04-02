Проект закону передбачає можливість легалізації в Україні автомобілів на іноземній реєстрації із сплатою фіксованої митної ставки розміром в 500 євро.

Законопроект №8208 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання розвитку ринку транспортних засобів" вже зареєстрований у Верховній раді і зараз розглядається в профільних комітетах.

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Норми документа припускають можливість розмитнити автомобіль за 500 євро в разі якщо його вік не перевищує 10 років, а його країна походження не визнана державою-окупантом чи державою-агресором по відношенню до України.

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Також в законопроекті міститься ще одна дуже цікава норма. "Звільнення від оподаткування поширюється в тому числі на транспортні засоби з іноземною реєстрацією, що знаходяться на митній території України з перевищенням терміну тимчасового ввезення на митну територію України". Таким чином документом пропонується амністія для користувачів "євроблях" які вже порушили митне законодавство.