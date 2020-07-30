Дріфткар має мало спільного з дорожнім автомобілем, оскільки був кардинально трансформований спеціалістами компанії Al-Futtaim Lexus, офіційним дистриб'ютором марки в Об'єднаних Арабських Еміратах. Виступатиме на ньому зірка дріфту Ахмад Дахам.

Створений для змагань на чемпіонаті світу з дріфту, Lexus RC F Carbon Kevlar отримав легендарний мотор Toyota 2JZ, повністю оновив кузов та шасі.

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Трилітровий шестициліндровий двигун доповнили потужною турбіною, посиленими клапанами, гоночною паливною система з трьома насосами, закисом азоту тощо. Агрегат під’єднаний до чотириступінчатої секвентальної коробки передач. На виході автомобіль показує продуктивність у 1200 к.с. та 1464 Нм крутного моменту.



Карбон-кевларові панелі кузова золотавого кольору та інші обновки дозволили скинути зайві 500 кіло, порівняно з масою дорожнього автомобіля, в результаті чого дріфткар має вагу лише 1250 кг. Задній диференціал також поміняли, встановлені гоночні суппорти та підвіска на койловерах. Колеса – Rays Engineering 57CRs з шинами Toyo Tyres Proxies R888R.

Фото: Red Bull Lexus RC F Carbon Kevlar / Carscoops

Проект також може похвалитися спеціальною графікою кузову, сидіннями Sparco з 6-точковими пасками безпеки, рульовим колесом Sparco, регульованим педальним блоком.

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