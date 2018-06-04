Головний сервісний центр МВС України випустив відеогляд-інструкцію щодо переоформлення транспортного засобу в 2018 році.

Щоб продати та купити автомобіль в 2018 році, тепер покупцю та продавцю не потрібно окремо відвідувати орган реєстрації МВС. Для цього достатньо обом особам завітати до будь-якого сервісного центру МВС незалежно від місця проживання громадян та реєстрації авто. Це суттєво економить час та гроші.

Як переєструвати автомобіль без зайвих клопотів та витрат, дивіться на відео Головного сервісного центру МВС:

Для цього продавцю та покупцю потрібно завітати в будь-який Сервісний центр. З собою треба мати паспорти та податкові коди майбутнього та колишнього власника, а також техпаспорт (свідоцтво про реєстрацію) на авто.

Далі потрібно отримати номер електронної черги, згодом – провести огляд автомобіля за допомогою експерта. Потім адміністратор приймає усі документи, а продавець та покупець – оплачують послуги у банку, який знаходить на території сервісного центру. З машини знімають державні номерні знаки.

За цей час адміністратор підготує заяву та договір купівлі-продажу автомобіля. Покупець та продавець розраховуються один з одним, перевіряють правильність даних та підписують документи.

Новий власник отримує свідоцтво (техпаспорт) на свій автомобіль та нові номерні знаки.

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Які документи потрібні для реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів:

заява встановленого зразка (заповнюється в ТСЦ);

документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документ, що підтверджує правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення транспортного засобу;

документ, де зазначена вартість транспортного засобу (для первинної реєстрації транспортного засобу);

сертифікат щодо відповідності конструкції транспортного засобу установленим вимогам безпеки дорожнього руху (лише для першої реєстрації);

платіжні документи (квитанції), які засвідчують оплату адміністративної послуги та плату за бланкову і спеціальну продукцію;

Якщо договір купівлі-продажу оформляється в ТСЦ, необхідно надати оціночну або середньоринкову вартість транспортного засобу та документ про сплату податку на дохід від продажу об’єкта рухомого майна (виключення становлять: легкові автомобілі, мотоциклі, мопеди. Необхідність надання оціночної або середньоринкової вартості та оподаткування виникає лише у випадку продажу/обміну протягом звітного (календарного) року більш ніж одного легкового автомобіля та/або мотоциклу, та/або мопеду).

Вартість послуги реєстрації та перереєстрації транспортного засобу (на 04.06.2018):

Для транспортних засобів усіх категорій вітчизняного виробництва та країн СНД або окремих агрегатів (із видачею номерного знака) — 525,47 грн. (в тому числі послуга — 152,63, державний номерний знак — 171,84, бланк свідоцтва — 201).

Для транспортних засобів усіх категорій іноземного виробництва або окремих агрегатів (із видачею номерного знака) —562,99 грн. (в тому числі послуга — 190,15, державний номерний знак — 171,84, бланк свідоцтва — 201).

Для мототранспорту, причепів вітчизняного виробництва та країн СНД (із видачею номерного знака) - 420,31 грн. (в тому числі: послуга — 148,63, державний номерний знак — 70,68, бланк свідоцтва — 201).

Для мототранспорту, причепів іноземного виробництва (із видачею номерного знака) - 457,83 грн. (в тому числі послуга — 186,15, державний номерний знак — 70,68, бланк свідоцтва — 201).

Для мопедів або окремих їх агрегатів становить (із видачею номерного знака) — 302,63 грн. (в тому числі послуга — 54,83, державний номерний знак — 46,80, бланк свідоцтва — 201).

+ послуги банку.

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У 2018 році збір на обов’язкове державне пенсійне страхування при першій державній реєстрації транспортного засобу становить:

якщо вартість транспортного засобу не перевищує або дорівнює 290 730 грн. –3%;

якщо вартість транспортного засобу більше ніж 290 730 грн. або дорівнює 510 980 грн. – 4%;

якщо вартість транспортного засобу більше ніж 510 980 грн. – 5%.

При продажу (обміну) транспортного засобу (як виняток при продажі легкового автомобіля та або мотоцикла та або мопеда вдруге і більше протягом звітного податкового року) сплачується податок на дохід від продажу (обміну) за ставкою: 5%-ПДФО+1,5%-військовий збір (відповідно до статті 173 Податкового кодексу).

Строк надання послуги – протягом робочого дня з моменту одержання заяви

Підстава для відмови у реєстрації автомобіля:

подання до суб’єкта надання адміністративної послуги неповного пакета документів; невідповідність ідентифікаційних номерів складових частин транспортного засобу із зазначеними в поданих документах; в результаті перевірки за Єдиним державним реєстром МВС та автоматизованою базою даних про розшукувані транспортні засоби встановлено, що транспортний засіб перебуває в розшуку або під арештом.

Нагадаємо, що здавати іспит на посвідчення водія можна також англійською мовою.