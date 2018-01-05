Збір в Пенсійний Фонд за першу реєстрацію авто постійно змінюється через зростання прожиткового мінімуму. Скільки тепер доведеться платити та чи доведеться сплачувати пенсійний збір при повторній реєстрації автівки – в матеріалі сайту "Auto24".

Перша реєстрація транспортного засобу передбачає першу постановку на облік в Сервісному центрі МВС нового або вживаного авто, яке раніше не було зареєстроване на території України.

Перша реєстрація автівки

Крім витрат на послуги сервісного центру та бланки, при першій реєстрації власник автомобіля зобов'язаний сплатити збір у Пенсійний фонд, розмір якого залежить від прожиткового мінімуму. Автоюрист Богдан Глядик в коментарі сайту "Авто 24" пояснив: якщо авто ввозиться за кордону, з оціненої вартості автомобіля платиться акцизний збір, ввізне мито та ПДВ. Ця сума плюсується до оціночної вартості і таким чином визначається збір в Пенсійний Фонд. Якщо авто куплене в автосалоні, воно відповідно розмитнене, тому збір у ПФ вираховується лише від вартості автіки.

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Що змінилося?

З 1 січня 2018 року встановлено новий прожитковий мінімум для працездатних осіб - 1762 грн. (раніше був 1700 грн.). У зв’язку із цим змінені ставки збору на обов’язкове державне пенсійне страхування під час першої реєстрації транспортного засобу, відзначають у Головному сервісному центрі МВСВ.

Для визначення розміру ставки збору в ПФ всі транспортні засоби поділяються на 3 групи, залежно від їхньої вартості. Від групи, в яку потрапляє конкретний автомобіль, залежить ставка: 3%, 4% чи 5% від вартості авто.



Ставки збору в ПФ також залежать від "групи" автомобіля

Відтепер, якщо вартість транспортного засобу: не перевищує або дорівнює 290 730 гривень – сплачується 3 % (якщо об’єкт оподаткування не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб). Раніше гранична сума складала 280 500 грн.

Якщо автомобіль коштує від 290 730 до 510 980 гривень – 4 % (якщо об’єкт оподаткування перевищує 165, але не перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

Авто коштує більше ніж 510 980 гривень – 5 % (якщо об’єкт оподаткування перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб). Раніше 5% потрібно було платити, якщо машина дорожче 493 000 грн.

Відтак, при першій реєстрації транспортного засобу треба буде сплатити: "новий" збір у Пенсійний фонд, вартість спеціальної продукції (бланк та державний номер) та власне вартість послуги. Із документів з собою необхідно взяти договір купівлі-продажу автомобіля та паспорт.

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Куди сплачувати пенсійний збір?

Пенсійний збір сплачується на рахунок Пенсійного фонду району, в якому зареєстровано територіальний сервісний центр або за місцем реєстрації юридичної особи.

Якщо авто звільнено від збору в ПФ?

Якщо нове легкове авто звільнено від сплати пенсійного збору під час першої реєстрації, то вам потрібно звернутись до сервісного центру МВС, взявши з собою підтверджуючі документи, що це авто дійсно забезпечене згідно із законодавством для інвалідів.

Якщо ж ви здійснюєте перереєстрацію автівки – пенсійний збір знову платити не треба. У Головному сервісному центрі МВС пояснюють: пенсійний збір сплачується лише один раз при першій державній реєстрації транспортного засобу.

Нагадаємо, що автоцивілку треба платити по-новому: що і для кого змінилось у законодавстві