Попередній SSC (Надзвуковий реактивний автомобіль) під назвою Thrust став першим наземним транспортним засобом, що випередив звук.

Проект Bloodhound SSC закритий через недостатнє фінансування. Супершвидкісний автмообіль виставлено на продаж.

Рекорди швидкості – це демонстрація інженерної майстерності. Однак витрати на створення надзвукового автмообіля порівнюються з розробкою космічного шаттла. При цьому такі проекти, зазвичай не мають комерційного продовження і не окуповуються.

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Bloodhound SSC повинен був стати першим автомобілем, здатним подолати пік у 1000 миль на годину (1610 км/год). Автомобіль, фактично, готовий, перші випробування вже відбулись, однак для продовження роботи творцям супер-сонік-кара не вистачило коштів і днями проект був офіційно закритий.

Адміністратор проекту Енді Шерідан сказав: “Для деяких компаній потрібна нам сума – трохи більше, ніж дрібниці. Це, наприклад, лише частина бюджету команди Формули-1”. Мова йшла про майже 32 мільйонів доларів у якості додаткового фінансування, якого потребував проект.

Фото: Вloodhound SSC у Корнуолі / АutoСar

Вloodhound SSC являє собою, безкрилий реактивний літак з з корпусом-капсулою довжиною 13 метрів, хвостом та соплом реактивного двигуна. Автомобіль оснащений авіаційним реактивним двигуном від літака Eurofighter Typhoon і ракетним прискорювачем для створення крутного моменту в 69 000 Нм. Спеціальні колеса з алюмінієво-цинкового сплаву здатні обертатися зі швидкістю до 10 200 обертів на хвилину і витримувати екстремальну тертя, що виникає під час рекордного заїзду.

Фото: Вloodhound SSC / Вloodhound

Наразі рекорд швидкості на суші утримує попередник Вloodhound під назвою Thrust SSC, створений тією ж командою. 15 жовтня 1997 року пілот Енді Грін встановив Thrust SSC рекорд швидксті у 1228 км/год, що зробило SSC першим автомобілем, що подолав звуковий бар’єр.

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