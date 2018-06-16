Форсунки інжектора – причина цілого букету проблем у поведінці вприскових моторів. Що робити з ними, адже цей нерозбірний вузол ремонту не підлягає? Є двійко способів вирішити проблему.

Що робити, якщо підозра падає на форсунки впорскування? Поганий пуск, нерівний холостий хід, перевитрата палива, порушення в динаміці – це можуть бути вони, форсунки. Їх можна замінити, можна очистити. Але для початку коротко про суть проблем.



Форсунка (мовою інженерів саме вона називається інжектором) являє собою пристрій для розпилення палива у впускний тракт циліндра. Крім корпусу, головні її частині – розпилювач з голкою-клапаном та електромагніт приводу цієї голки.

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Найважливіший параметр роботи – це конус палива, що розпилюється із сопла. Він повинен бути строго певної форми, і кількість палива в ньому має бути точно відміряною.

Інжектори, які засмітилися, неправильно розпилюють паливо, що призводить до проблем: ускладнення запуску, перевитрати бензину, втрати потужності

Відповідно, типова проблема форсунки – неправильне розпилення: форсунка "ллє" тонкою цівкою з великих крапель, які потім в циліндрі загоряються не так, як це задумано конструкторами. Розмір порції також може бути порушений через те, що потрібна кількість бензину не встигає потрапити в колектор через отвори розпилювача, які звузилися.

В чому справа

Перша причина, через яку порушується якість розпилу палива, ховається в засміченні розпилювального отвору і сідла клапана продуктами розкладання бензину (смолами) і механічними включеннями.

Найчастіше ця проблема "лікується" промиванням – спеціальними рідинами в поєднанні з впливом ультразвуком. Для цього розроблено два методи: на спеціальному стенді, куди встановлюються зняті з двигуна форсунки, і безпосередньо на двигуні, що працює, з використанням більш складного обладнання, яке включається в систему живлення автомобіля.

Під час промивання першим способом проводиться тест інжектора – на правильність форми конуса розпилу і на обсяг порції вприскування. При промиванні системи впорскування без зняття інжекторів з двигуна висновки про результат роботи робляться опосередковано – мотортестером, що характеризує роботу мотора.

Форсунки бензинового вприскування дешевші порівняно з дизельними, найбільш масової системи Common Rail

Ще одна, на порядок рідша, причина позаштатної роботи форсунок – в зносі їх електромеханічної частини. Оскільки сама по собі форсунка недорога, її роблять нерозбірною, тобто неремонтопридатною, відповідно, виправити цю проблему можна лише заміною всього вузла. Зрозуміти, в чому причина збоїв, можна тільки після промивання форсунки і її випробування на стенді.

Заходи профілактики

Форсунки бензинової системи живлення розраховані на тривалий термін роботи, при сприятливих умовах вони можуть працювати до пробігу 300 тис. км. Але для їх правильної роботи фахівці рекомендують робити промивку кожні 20-30 тис. км і міняти паливний фільтр кожні 10 тис. км.

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Тонкість тут у тому, що і забруднена форсунка в принципі часто залишається працездатною, і силовий агрегат продовжує худо-бідно функціонувати. А падіння тяги і підвищення витрати палива власник може і не помічати. Тому рекомендується промивати форсунки систематично, зробивши цю операцію частиною планового ТО.

Так виглядає робота форсунок з правильним конусом розпилу

Спостереження сервісменів показують, що власники машин, які заправляються брендовим паливом на авторитетних мережевих АЗС, рідше мають проблеми з форсунками. Справа тут, крім іншого, в тому, що такі сорти палива зазвичай містять ефективні миючі присадки, які не дають розпилювачам форсунок засмічуватися відкладеннями.

Рекомендації від “Авто24”

Якщо на не дуже старому автомобілі є підозри на проблеми з форсунками, почніть з їх промивання. Можливо, потім одну або кілька з них вам все-таки доведеться викинути, але ймовірність цього невелика. Іншого ефективного і доступного способу перевірити форсунки не існує.

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