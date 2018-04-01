11:08, сьогодні

Renault Duster 2018 модельного року сильно відрізняється від свого попередника. І справа не тільки в зовнішності. Автомобіль отримав багато цікавих технічних рішень, але де в чому послабив свої позиції.

Заново спроектований кузов нового Renault Duster не має жодної спільної панелі з Дастером попереднім. Агресивний рельєф кузова, висока віконна лінія, повітрозабірники за передніми крилами... Все це натякає на хороші позашляхові здібності.

Читайте також: В Україні почали продаватись одразу дві нові моделі Citroen

На екрані мультимедійної системи відображається кут нахилу. В даному випадку майже 30 градусів

У нашому випадку зовнішність виявилася не оманливою. Новий Дастер дійсно легко справляється з багатьма перешкодами. Наприклад, після вивішування автомобіля по діагоналі очевидними стають переваги нового кузова. При колесах, які висять в повітрі, всі п'ять дверей відкриваються і закриваються без додаткових зусиль.

У порівнянні з попередником значно покращилась ергономіка салону

Змінився Дастер і в салоні. Нехай матеріали обробки так і залишилися не найдорожчими, але простору на задніх сидіннях стало більше, передні крісла здаються більш зручними, а загальне враження від ергономіки сильно змінилося в кращу сторону.

Читайте також: Новий Toyota RAV4 2019 модельного року: фото і відео

Управління клімат-контролем зручне і логічне

Мабуть, найцікавішими новинками є електронні помічники. Renault Duster обзавівся системою допомоги при спуску, яка працює і при русі заднім ходом. Але найцікавіше, що повнопривідні версії вміють пригальмовувати пробуксовуючі колеса, імітуючи таким чином блокування диференціалів. На практиці це означає досить пристойну прохідність.

Наявність електронних помічників спрощує рух по бездоріжжю

Відчувається рух в сторону off-road і по новим функціям в мультимедійній системі. Електронний компас і вимірники кута нахилу в поздовжньому і поперечному напрямках натякають на любов нового Дастера до пересіченої місцевості.

Динаміки дизельного двигуна цілком достатньо для впевненого пересування по швидкісних трасах

На трасі ж версія з дизельним двигуном, переднім приводом і автоматичною 6-ступінчастою EDC дозволяє рухатися досить швидко. Шумоізоляція залишила неоднозначне враження. До трьох тисяч обертів двигуна практично не чутно, але ближче до чотирьох тисяч звук мотора з легкістю проникає в салон. Зате аеродинамічні шуми з'являються лише після 140 км/год, що для автомобілів такого класу дуже непогано.

Новий Дастер напевно повторить успіх свого попередника

Але є у нового Дастера і недоліки. Головний з них полягає в тому, що новинка подорожчала щодо свого попередника. Наприклад, найдоступніша дизельна версія нового Дастера з повним приводом коштує від 563 356 грн. Попередній повнопривідний дизельний Renault Duster (який поки що є в продажу) коштує 515 957 грн., а на деяку обмежену кількість повнопривідних дизелів діє акційна ціна – від 490 159 грн.

Читайте також: Порошенко підписав закон про фото та відеофіксацію порушень ПДР

Втім, обгрунтоване подорожчання навряд чи зможе забрати у нового Renault Duster статус найпривабливішого бюджетного кросовера на ринку. В тому, що новинка повторить успіх свого попередника, можна не сумніватися.