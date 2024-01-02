Французька компанія Renault незабаром представить рестайлінг актуального покоління субкомпактного кросовера Captur, який вже понад 4 років представлений на ринку. І хоч, офіційних зображень авто досі немає, в інтернеті вже поширюють рендери та шпигунські знімки автомобіля в камуфляжі.

З наявних в інтернеті рендерів можна зробити висновок, що Captur скоріш за все отримає новий корпоративний стиль бренду: елементи дизайну одразу натякають, що перед нами брат оновлених Clio та Scenic.

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Раніше шпигуни помічали реальний прототип автомобіля у камуфляжі під час тестування на дорогах загального користування, проте, передня та задня частина нового Renault була ретельно прихована від сторонніх очей. Зі шпигунських фото, було помітно, що Captur отримав нову передню оптику, з окремою секцією для денних ходових вогнів. В задній частині з’явився новий бампер і нова пара задніх ліхтарів, а от профіль авто не змінився зовсім.

Неофіційний рендер Renault Captur

На рендерах новий Captur здається дещо іншим, в порівнянні з прототипом, однак, цілком можливо, що під час офіційної презентації нового Renault ми побачимо щось середнє. Елементи дизайну на неофіційних зображеннях виглядають досить реалістично та елегантно, натомість шпигунські кадри показують нам, що прототип має дещо інші дизайнерські рішення.

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Варто очікувати, що передня та задня частини авто точно зміниться. Судячи з кадрів прототипу, французькі інженери оновлять також і капот, адже корпоративний логотип більше не виступає в ньому. Чорна пластмасова обшивка, як і раніше, прикрашатиме нижні частини кузова. Ззаду ми бачимо ідентичний тримач номерного знака та розташування відбивачів. Очікується, що на дверях багажника все ще буде розташована діамантова емблема посередині, над значком Captur.

Прототип рестайлінгової моделі Renault Captur

Хоч решітка радіатора на прототипі була ретельно закрита маскувальною тканиною, не варто вважати, що вона зовсім відсутня, бо новий Captur, по аналогії з Scenic 2024, стане електромобілем. Під капотом, скоріш за все, розмістять вже звичні бензинові агрегати. Можливо, також представлять гібридний варіант, та силову установку що працює на LPG. Ходять чутки, що в компанії вирішили відмовитись від використання дизельних двигунів, зокрема надзвичайно популярного в нашій країні мотора K9K.

Renault Captur побудовано на тій же платформі CMF-B, яка також є основою для Arkana, Nissan Juke і Mitsubishi ASX, серед інших. Можливо, рестайлінгова модель, отримає незначні оновлення, які покращать її ходові характеристики.

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Враховуючи те, що прототип помічали на дорозі ще у квітні 2023 року, можна припустити, що стадія дорожніх випробувань давно завершена й офіційну прем’єру рестайлінгової версії Captur слід очікувати у першому кварталі цього року.