Надійний і недорогий Renault Kangoo першого покоління досі користується хорошим попитом на вторинному ринку в Україні. Популярні також і машини з європейської реєстрацією.

Kangoo першого покоління – один з найбільш вдалих автомобілів компанії Renault. Він випускався з 1997 по 2008 рік. За цей час було продано більше двох мільйонів екземплярів. Багато з них досі знаходяться в хорошому технічному стані.

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Зараз за автомобілі з українськими номерами їх власники просять від 2 500 до 7 000 доларів. Такі ж авто, але з європейською пропискою, продаються за ціною від 1 000 до 3 000 доларів.

Кузов Рено Кангу

Одна з головних переваг Renault Kangoo – стійкий до корозії кузов. Іржаві екземпляри трапляються досить рідко. Кородують лише автомобілі, які побували в ДТП і були неякісно після них відновлені.

Kangoo випускався в різних модифікаціях. Були і пасажирські та вантажні версії. Також доступна була подовжена версія, яка на замовлення могла бути обладнана третім рядом сидінь

Але є у Renault Kangoo кілька дрібних недоробок, пов'язаних з кузовом. Одна з них – замок зсувних дверей, що періодично заклинює. Конструкція замка виконана таким чином, що трос, який з'єднує замок з внутрішньою ручкою зсувних дверей, не встигає затягнутися назад при різкому відпусканні ручки. В результаті він згинається, і неможливо закрити двері. Вирішується ця проблема просто – потрібно зняти ручку і випрямити тросик.

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Фахівці, які займаються автомобілями марки Renault, добре знайомі з цією проблемою і можуть впоратися з цим недоліком конструкції, встановивши в замку додаткову пружину.

Рестайлінг був проведений у 2003 році, але кардинальних візуальних відмінностей між версіями не так вже й багато, втім, як і технічних

Другий конструктивний недолік – задні двері, які постійно розбовтуються. Причому проблема сторонніх звуків присутня як в автомобілях з одними дверима, що відкриваються вгору, так і з двома розпашними дверима.

У першому випадку вона вирішується або періодичним регулюванням, або встановленням модернізованих упорів двері. Рідні, як показує практика, дуже часто вимагають втручання.

Розпашні задні двері створюють набагато більше проблем, ніж ляда

З розпашними дверима складніше. Часто позбутися гуркоту можна лише замінивши всі упори та фіксатори. На щастя, це обходиться не дуже дорого – 30-60 доларів. Але навіть після цього їх доводиться досить часто регулювати, щоб уникнути швидкого виходу з ладу.

Причиною вищеописаних проблем із задніми дверима фахівці називають недостатню жорсткість кузова.

Мотори Renault Kangoo

Найпопулярнішим двигуном для автомобілів на українській реєстрації є бензиновий восьмиклапанник об'ємом 1,4 л. Його ж можна назвати найнадійнішим. Але є у нього і невеликі конструктивні недоліки. Один з них полягає в невдалій конструкції кріплення дросельної заслінки. Іноді вона злітає з посадкового місця, і мотор починає мимовільно набирати оберти.

Дросельна заслінка просто притиснута корпусом повітряного фільтру – з часом така конструкція розбовтується і заслінка може зіскочити

Втім, модернізація кріплення дросельної заслінки займає у фахівця не більше півгодини і обходиться в 10-20 доларів.

При якісному і своєчасному обслуговуванні ресурс бензинового мотора об'ємом 1,4 л легко перевалює за 600-800 тис км, що є чудовим показником.

Бензиновий восьмиклапанник 1,4 л. – найпоширеніший і дуже надійний мотор

Дизельні мотори об'ємом 1,5 і 1,9 л, які в більшості випадків встановлені на автомобілях з європейської реєстрацією, набагато примхливіші. У них регулярно виникають проблеми з турбіною, паливною апаратурою, обгінною муфтою, демпферним маховиком та іншими вузлами. Більш детально про проблеми дизелів і бюджетах на їх усунення можна почитати в огляді Renault Megane II.

На перших, дорестайлінгових Kangoo встановлювався дизельний мотор 1,9 л без common rail. Це найнадійніший з дизелів

Трансмісія Renault Kangoo

Автоматичні коробки на Renault Kangoo першого покоління зустрічаються вкрай рідко. Переважна більшість машин обладнані механічною коробкою передач, яка практично не спричиняє проблем. Нормальний ресурс зчеплення 80-120 тис км. Вартість його заміни – 150-200 доларів. Іноді починає протікати сальник-пильовик. Його ціна близько 30-50 доларів.

Механічна коробка передач, при належному обслуговуванні, неприємностей не створює

Підвищеної уваги вимагають зовнішні шруси. Якщо вчасно не помітити порваний пильовик, доведеться міняти піввісь повністю, а вони навіть на розбірках коштують близько 150-200 доларів за штуку.

Підвіска Рено Кангу

Передня підвіска хоч і не є еталоном надійності, але з українським дорогами справляється непогано. Ресурс сайлетблоків, кульових опір, рульових тяг і наконечників становить 60-80 тис км. Вартість їх заміни – пара сотень доларів разом з роботою.

На 200-250 тис км пробігу знадобиться реставрація рульової рейки. Вартість процедури – 200-250 доларів.

Передні пружини і амортизатори здатні виходити по 100-150 тис км, що є дуже гарним показником. Вартість їх заміни – 300-400 доларів.

Задня підвіска не боїться перевантажень і не спричиняє практично жодних проблем

Задня торсіонна підвіска практично безпроблемна. Заміна сайлетблоків може знадобитися на пробігу, що перевищує 200 тис км. Раніше цього терміну виходять з ладу лише амортизатори, які навіть в оригінальному виконанні коштують 60-80 доларів за пару.

Електрика Renault Kangoo

Особливих проблем електрична частина не доставляє. Неприємності можливі лише у дизельних версій – будь-яка операція, яка стосується заміни або ремонту паливних форсунок, вимагає коригування діагностичним приладом Renault CAN Clip, який є тільки на СТО, що спеціалізуються на марці Renault.

Для виконання деяких операцій потрібне дуже дороге обладнання

Рекомендація “Авто24”

В цілому Renault Kangoo першого покоління - досить надійний і недорогий в утримуванні автомобіль. В Україні він непогано продавався в часи кредитного буму (2004-2008 роки). Відповідно, зараз автопарк таких машин досить великий. Це породжує попит на запчастини.

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Саме тому Kangoo "на бляхах", який від’їздив своє, можна легко здати на розбір за 600-1000 доларів. А можна і самому розпродати по частинах – попит на них є завжди, особливо на кузовні деталі, які страждають під час легких ДТП.