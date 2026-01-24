Renault хоче використовувати більше китайських деталей у своїх авто

Водночас Renault не відмовляється від Китаю як стратегічного регіону. Навпаки, компанія робить ставку на глибоку інтеграцію в китайський ланцюг поставок, використовуючи його можливості для виробництва та продажу автомобілів по всьому світу, повідомляє Auto24, посилаючись на CarNewsChina.

Про свої плани Провост розповів під час медіазаходу в Китаї. Це був його перший візит до країни з моменту призначення генеральним директором у липні 2025 року. Втім, китайський ринок для нього не новий: раніше він обіймав посаду операційного директора Renault у Китаї та Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

В інтерв’ю журналістам очільник Renault підтвердив, що компанія не бачить сенсу повертатися на китайський ринок продажів, принаймні у короткостроковій перспективі. Renault остаточно завершила свої спільні проєкти з Dongfeng та Brilliance ще у 2020 році, і наразі переглядати цю стратегію не планує.

Глибока інтеграція без втрати ідентичності

Замість прямої присутності Renault робить ставку на інтеграцію в китайську виробничу екосистему. Провост підкреслив — компанія готова інвестувати значні кошти, щоб зберегти диференціацію продуктів та ключові технологічні активи бренду, навіть працюючи в межах китайського ланцюга постачань. Він також зауважив, що багато китайських автовиробників активно виходять на глобальні ринки в пошуках прибутковості. Для Renault це означає, що за межами Китаю конкуренція лише зростатиме.

Geely як ключовий партнер

Одним із головних союзників Renault у Китаї залишається Geely. За словами Провоста, компанії мають спільне бачення та працюють у взаємовигідному форматі. Яскравий приклад — спільне підприємство Horse Powertrain, яке здатне виробляти до 5 мільйонів силових агрегатів на рік. Крім того, Renault і Geely спільно розробляють моделі під брендом Renault, які виробляються в Південній Кореї, а також співпрацюють у Бразилії.

Ставка на електрифікацію в Європі

Основним ринком для Renault залишається Європа, і саме тут компанія шукає способи прискорити перехід клієнтів на електромобілі. Серед ключових напрямів: технології подовження запасу ходу, а також паралельні плагін-гібриди.

Провост визнав, що Renault може швидко масштабувати виробництво електрифікованих моделей із високою економічною ефективністю, використовуючи напрацювання Geely у сфері електрифікації. Це дозволяє скоротити витрати та прискорити вихід нових моделей на ринок.

“Локальний для глобального”

Ще у 2024 році Renault відкрила центр досліджень і розробок у Китаї. Його стратегія — “локальний для глобального”, тобто створення продуктів із використанням переваг китайського ланцюга поставок для світових ринків. Першим успішним прикладом такого підходу став проєкт Renault Twingo. За словами Провоста, Китай відіграватиме ключову роль у глобальному розширенні бренду Renault у найближчі роки.