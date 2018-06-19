Перше покоління Logan на вторинному ринку непогано тримається в ціні. Навіть за 10-12-річні автомобілі їхні господарі бажають отримати не менше трьох тисяч доларів. У чому ж секрет високої залишкової вартості?

Поява Logan, який спочатку продавався в Україні під маркою Dacia, справила на ринку справжній фурор. Якісна альтернатива Lanos користувалася величезним попитом.

Покупців нових авто тоді бентежило лише питання антикорозійної обробки. Катафорез замість оцинковки був характерний для французьких авто.

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Logan іржавіє набагато швидше за інші французькі авто

Як виявилося пізніше, побоювання покупців були не марні. Зараз багато Логанів страждають від рудої хвороби. Фільонки дверей, нижня частина кришки багажника, кромки капота, колісні арки і пороги... Все це іржавіє і десятирічний бюджетник вже виглядає як 20-30-річний автомобіль.

Втім, випадків наскрізної корозії поки не багато і якщо господар авто вчасно звертається в кузовну майстерню – проблем вдається уникнути.

Мотори Рено Логан

Офіційно на наш ринок постачали два дуже схожих між собою бензинових двигуна об'ємом 1,4 і 1,6 л. Молодший вважається більш вдалим і більш економічним. Старший має великий крутний момент і чудово тягне практично з холостих обертів – їздити на ньому приємніше. При належному обслуговуванні ресурс обох двигунів величезний. 400-700 тис. км без "капіталки" – нормальне явище для витривалих французьких моторів.

Мотори Renault мають величезний ресурс

Характерні хвороби – ненадійне кріплення дросельної заслінки, через яке Logan може мимоволі "газувати". Для механіків, які займаються автомобілями марки Renault, це відома проблема. Її усунення займає 15-20 хвилин і обходиться в кілька десятків доларів.

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Заводський регламент обслуговування передбачав використання низькоякісних свічок запалювання, які потрібно було міняти кожні 15 тис. км пробігу. Недотримання цієї рекомендації іноді вело до виходу з ладу високовольтних проводів або котушки запалювання.

Якщо стартер крутить, а двигун не запускається – швидше за все, немає сигналу від датчика колінвалу

Також зрідка виникали проблеми з датчиком положення колінвалу, в результаті чого Logan відмовлявся заводитися. У переважній більшості випадків заміна датчика не була потрібна. Досить було підігнути контакти на роз'ємі датчика.

Регламент обслуговування передбачав регулювання клапанів при кожній заміні ременя ГРМ (раз на 60 тис. км пробігу). Але, як показала практика, регулювання клапанів потрібне лише при пробігу понад 200 тис. км. А ось насос системи охолодження, який приводиться ременем ГРМ, вимагав заміни кожні 120 тис. км.

Так виглядає сіточка бензонасоса після використання неякісного палива

Падіння потужності двигуна найчастіше було викликано проблемами з паливним насосом, дрібна сіточка якого забивалася сміттям з неякісного пального, або виходом з ладу каталізатора, видалення якого не вимагало ніяких перепрошивок і обходилося 30-60 доларів.

Трансмісія Рено Логан

Нормальний ресурс зчеплення – 100-150 тис. км. Бюджет його заміни – 150-200 доларів. Механічна коробка передач практично ніколи не завдає неприємностей. Лише зрідка зустрічалися проблеми з шестернями п'ятої передачі. Але вони були спровоковані зниженням рівня мастила.

Для заміни сальника-пильовика потрібен спецінструмент. Цю операцію краще робити на спеціалізованому сервісі

Витік мастила з механічною коробки іноді траплявся. У переважній більшості випадків винен у ньому був сальник-пильовик. Бюджет його заміни – 60-100 доларів. Також повальним явищем було запотівання сальника куліси, але підтікав він вкрай рідко.

Підвіска Dacia/Renault Logan

Передня підвіска Дачі Логан відзначалася феноменальною надійністю. Кульові опори, кермові наконечники, сайлетблоки передніх важелів – всі ці деталі здатні виходжувати в непростих українських умовах по 100-150 тис. Приблизно таким же ресурсом володіють передні і задні амортизатори.

Пружини, якщо автомобіль не перевантажувався, ходять більше 300 тис. Вартість пари передніх неоригінальних амортизаторів – 100-150 доларів.

Електрообладнання Дачії Логан

Найпоширенішою електричної проблемою Logan можна назвати частий вихід з ладу звукового сигналу. Клаксон розташований занадто низько і при штурмі глибоких калюж його просто заливає водою. Досвідчені майстри його переставляють вище і проблема зникає.

Досвідчені електрики легко справляються з проблемою контактів, що виходять з ладу, в роз'ємі задніх ліхтарів

Також досить часто окислюються роз'єми в задніх ліхтарях. Через це при натисканні педалі гальма можуть загорятися сигнали повороту або заднього ходу. Вирішується ця проблема або заміною плат задніх ліхтарів (20-30 доларів за не оригінал) або перепайкю контактних роз'ємів.

Рекомендація "Авто24"

Logan, як і будь-який інший автомобіль, має недоліки і найсуттєвіший з них – схильний до корозії кузов. Якщо це питання вирішено з допомогою антикорозійної обробки, всі інші проблеми можна вважати незначними. Адже вони виникають нечасто і бюджет на їх погашення зовсім не руйнівний.

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