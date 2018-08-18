Французька компанія Renault перетворила свій компактний седан Logan на позашляховий автомобіль. В результаті вийшов позашляховий седан під назвою Renault Logan Stepway.

Logan Stepway має збільшений дорожній просвіт, захисні накладки на кузові, рестайлінговий передній бампер і нові колеса. Деякі зміни відбулися і в салоні, але які конкретно – цього ми ще не знаємо.

У лінійку двигунів входить 1,6 л бензиновий агрегат в трьох варіантах потужності (82 к. с., 102 к. с. і 113 к. с.), що працює в парі з механічною коробкою передач., а також 1,5 л дизель, який працює з 5-ступінчастою механічною коробкою передач.

Logan Stepway розроблений російським підрозділом компанії Renault. Він створений по тому ж шляху, що і вседорожні Sandero і Lodgy. Його офіційна прем'єра відбудеться в кінці поточного місяця на Московському автосалоні. У продажу він з'явиться до кінця року.

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Позашляховий седан Logan Stepway не має конкурентів у своєму сегменті.

Чи потрапить Renault Logan Stepway в Україну? На це питання у нас поки немає відповіді. Такий позашляховий седан обов'язково знайшов би свого покупця в нашій країні.