Renault виходить на ринок військових авіадронів, але машини також вироблятиме

Виробник автомобілів, до якого минулого року звернулося Міністерство збройних сил Франції, у подробиці не вдається. Однак з інших правдивих джерел відомо про контракт з DGA (Французьким генеральним управлінням озброєнь) у приблизно 1 мільярд євро упродовж 10 років.

Як пише Le Figaro, дрон під кодовою назвою "Chorus" матиме не лише розвідувальну версію. Вже достеменно відомо, що це буде багатофункціональний військовий дрон, подібний до іранського Shahed. Французький апарат, модель якого поки не розголошується, також зможе вести спостереження, розвідку, здійснювати ретрансляцію та виконувати бойові завдання.

Згодився український приклад

Досвід України у нинішній війні переконав світ у незаперечному пануванні на театрі бойових дій новітніх типів та видів озброєнь, з-поміж яких чільне місце займають БпЛА різних призначень та розмірних груп.

Задуманий оборонним відомством Франції проєкт, куратором якого виступає Агентство оборонних закупівель (DGA), має на меті сформувати потужний парк далекобійних дистанційно керованим дронів. Розробники не приховують, що він схожий з іранським БпЛА Shahed та його аналогами, в тому чился російськими, які РФ виробляється сотнями щомісяця.

Мотивація тут проста: дрон за значно меншою вартістю, ніж звичайна ракета, може вражати цілі на значній відстані. Нова зброя французького виробництва буде універсальною та здатною виконувати різні місії на значній відстані від базової дислокації операторів.

Короткий опис спільного проєкту Renault та Turgis Gaillard. Інфографіка з відкритихлджерел

До 600 одиниць на місяць

Очікується, що обсяг виробництва на заводі з виробництва шасі у Ле-Мані може сягати 600 дронів на місяць, але це буде залежати від інтенсивності замовлень.

Ще один об'єкт автомобільної групи, що бере участь у проєкті, завод Ampère у Клеоні (Сена-Марітім), вироблятиме модифіковані двигуни внутрішнього згоряння, що живлять дрон.

Перший політ дрон здійснив з пілотом

Проект Chorus розпочався торік. Дрон AAROK MALE здійснив свій перший політ у вересні 2025 року (див. відео нижче). Щоправда, для тестування в різних льотних режимах ЛА зробили з кабіною, якої в БпЛА не буде.

Літак досить вражаючий. Розміром приблизно 10 метрів завдовжки та з розмахом крил 8 метрів він зможе розвивати швидкість 400 км/год та літати на висоті до 5000 метрів.

Льотчик "поставив на крило" цю машину, після чого інженери взялися за адаптацію вже безкабінного літака до автономної роботи в дистанційному керуванні. Тут допомога Renault була незаперечно цінною.

Від авто до літаків – один крок

До автовиробника оборонне відомство звернулося не випадково, бо Renault має досвід зменшення складності продукту та розробки виробів, придатного для масового виробництва.

На цій підставі й започатковано партнерство Turgis Gaillard. Автовиробник застосував автомобільні технології для зниження витрат та оптимізації його продуктивності, такі як використання матеріалів з інших транспортних засобів та самопроколювання заклепок (поширений метод складання на автомобільних виробничих лініях).