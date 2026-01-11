Ретро з характером: які цікаві класичні авто продавали в Україні у 2025 році

У підсумковій статистиці 2025 року внутрішній ринок легкових авто виглядає максимально прагматично. Масові моделі, перевірені бренди, знайомі формули. Саме вони забезпечили майже 900 тисяч угод купівлі-продажу й стали кістяком повсякденної мобільності.

Але за межами топ-10 марок і моделей існує інший сегмент — невеликий за обсягами, проте надзвичайно показовий за змістом. Це автомобілі, які купують не для щоденних поїздок і не для економії. Їх не порівнюють за витратою пального, не підключають до діагностики й не оновлюють «по повітрю». Вони приїхали з часу, коли автомобіль був механічною заявою про світогляд.

Команда Інституту досліджень авторинку звернула увагу на кілька таких угод 2025 року — ретро-автомобілі, які офіційно змінили власників на українському внутрішньому ринку. Кожен з них — не просто транспорт, а концентрована епоха на колесах.

BMW 326 (1939)

Цей чорний седан з’явився у світі, який ще вірив, що раціональність і прогрес здатні все пояснити. У 1939 році Альберт Ейнштейн пише листа Франкліну Рузвельту про ядерні дослідження, на екрани виходить «Чарівник країни Оз», а BMW будує автомобіль для людей, які вважають, що майбутнє має бути добре спроєктованим.

BMW 326 не кричить про статус — він його передбачає. Рядна шестициліндрова «шістка», незалежна передня підвіска, стриманий дизайн без надлишкового декору. Це машина з часу, коли інженер був важливішим за маркетолога.

Через кілька років такі автомобілі стануть трофеями, а заводи — об’єктами геополітики, але сама ідея переживе все: якість довша за будь-який режим. У 2025 році ця думка звучала напрочуд актуально.

Mercedes-Benz 170 V (1938)

Mercedes-Benz 170 V народився в епоху, коли світ ще не знав слів «криза ланцюгів постачання», але вже інтуїтивно відчував, що стабільність — річ крихка. У 1938 році Орсон Веллс налякав Америку радіопостановкою «Війна світів», а Mercedes-Benz створив автомобіль для тих, хто не панікує.

Це не машина мрії — це машина роботи. Максимально проста, передбачувана, ремонтопридатна. Саме тому після війни саме 170 V стане фундаментом відродження бренду.

У турбулентні часи ринок тримається не на флагманах, а на тих, хто просто їде. І в 2025-му ця формула знову спрацювала безвідмовно.

ЗіС-101 (1939)

Тут автомобіль перестає бути транспортом і стає заявою. ЗіС-101 — машина з парадного входу історії. Велика, важка, чорна. У рік її появи в світі запускають перші комерційні реактивні рейси, а в СРСР створюють автомобіль, який має виглядати «як у них», але жити за власними правилами.

Це копія американської мрії, адаптована під радянську реальність: без ринку, без вибору, зате зі списками доступу. Ці автомобілі не купували — ними нагороджували.

Сьогодні ЗіС-101 виглядає музейним експонатом, але його урок живий і нині: коли автомобіль стає символом системи, він перестає бути частиною ринку. І ця логіка не застаріла навіть у 2026 році.

Післямова

Ретроавтомобілі на сучасному вторинному ринку — це не про ностальгію. Це радше нагадування. Про те, що епохи змінюються, технології приходять і йдуть, а сенси залишаються. У 2025 році український внутрішній ринок метався між прагматикою та мріями. Історія підказує просту річ: виживають не ті, хто гучніше обіцяє, а ті, хто краще збудований.