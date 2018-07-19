Ралі на ретроавтомобілях відбулося в самому центрі України – на маршруті Олександрія – Кременчук. IV етап Кубка України з ретрораллі став частиною фестивалю "Ретрозліт Олександрія".

Ралі на історичних автомобілях проводиться в Україні не так вже й часто, а маршрут “Олександрія – Кременчук” став, мабуть, одним з найбільш довгих – близько 75 км. Організований під егідою Автомобільної федерації України (FAU) і її Комісії по історичним транспортним засобам (КІТС), захід отримав статус IV етапу Кубка України з ралі на ретроавтомобілях. Пробіг зібрав 23 автомобіля трьох вікових категорій. Географія учасників – центр і південь України, і звичайно ж, Київ.

Монументальний лімузин ЗІС-110 (1945), неймовірно стильний De Soto S6 (1939), рідкісний Hanomag Sturm (1935 р.), величний Opel Admiral (1940 р.), легендарний Ford Escort Rally (1960), “народний” Porsche 924 (1981), дві “Волги” ГАЗ-24 – “Таксі” і “Міліція”, всенародні улюблениці “двадцять перші”... Більшість з цих раритетів рідкість самі по собі, а побачити їх у русі – тим більше велика удача.

Читайте також: Які бувають ретроавтомобілі: классифікація

На мальовничому маршруті між Олександрією і Кременчуком ці автомобілі змагалися в точності руху, в умінні пілотів, а насамперед – у майстерності штурманів, які повинні були розрахувати маршрут з точністю до хвилини. На кожен з п'яти пунктів КЧ (контролю часу) потрібно було прибути точно вчасно, причому випередження індивідуального графіка накладалось штрафними очками вдвічі порівняно із запізненням.

Фінішувало ралі на автозаводі КрАЗ, де учасників радо зустрічали господарі – представники автомобільного заводу України. Підтяглися до місця фінішу і кременчуцькі шанувальники ретро зі своєю технікою.

Читайте також: Закон про ретро: для чого потрібен і що вирішує

Після екскурсії в музей КрАЗу кременчужани показали гостям ще одне цікаве зібрання – заводську колекцію історичних КрАЗів, а також лінійку сучасної продукції автозаводу. Власники легкових ретроавтомобілів отримали можливість доторкнутися до живої історії – самозвалу КрАЗ-222 “Дніпро” (1959), прототипу 1980-х років КрАЗ-7Э6316 “Сибір” з колісною формулою 8х8, інших унікальних машин, збережених якщо не в одному, то в лічених примірниках.

Після повернення в Олександрію організатори підбили підсумки і оголосили переможців. Ралі несло статус етапу Кубка України під егідою FAU, нарівні з етапами в Києві, Львові та Кам'янці-Подільському. Його переможцями в різних класах стали Ігор Лащенко на “сталінському” лімузині ЗІС-110 (клас Е, 1945 р. в.), Павло Лозовенко на Mercedes-Benz 280 SE (клас G, 1976 р. в.), Дмитро Гвоздьов на ГАЗ М-21 (клас F, 1963 р. в.).

На другий день фестивалю “Ретрозліт “Олександрія” відбулася виставка ретротехніки, яка зібрала близько 150 автомобілів і мотоциклів. Тисячі олександрійців та мешканців регіону отримали можливість доторкнутися до своєї історії, адже більшість представлених екземплярів в різні роки мали безпосереднє відношення до розвитку їх малої батьківщини. Конкурси та вікторини з призами для дітей і дорослих урізноманітнили і без того яскраве видовище.

Читайте також: Що вважається ретроавтомобілем: рамки ностальгії

Організатори фестивалю намагалися здивувати і порадувати не тільки глядачів, але і шанованих гостей фестивалю – власників унікальних експонатів. І це безсумнівно вдалося – завдяки кільком цікавим експонатам із сховищ місцевих колекціонерів. Наприклад, в Україні мало кому доводилося бачити раніше трактор ВТЗ “Універсал” зразка 1934 р., або Chrysler Plymouth 1940 р., або, скажімо, Peugeot 402 1935-го. Не кажучи вже про таку неймовірну екзотику, як вантажний мотовелосипед Korsthold 1954 року.

Загалом, поки організатори ретрозліту “Олександрія” переводять дух після напруженої підготовчої роботи, учасники, що роз'їхались по домівках, пишуть схвальні відгуки в соцмережах і вимагають повторення свята, шкодуючи, що воно може відбутися не раніше, ніж через рік.

Читайте також: Як правильно вкласти гроші в ретроавтомобіль