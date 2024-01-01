Рідкісний Pontiac GTO з пробігом в 1000 кілометрів продають за $350 000

В часи свого розквіту компанія Pontiac створювала дивовижні автомобілі. Одним з них є Pontiac GTO. Як пише Carscoops, рідкісний екземпляр з мінімальним у версії кабріолет продадуть на аукціоні Mecum у травні.

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Автомобіль може бути проданий за 350 000 доларів, що робить його одним з найдорожчих, проданих в цьому році. Причиною такої вартості є не лише ідеальний стан екземпляра, а й той факт, що це одна зі 168 випущених одиниць 1970 модельного року з двигуном Ram Air III.

В описі мало інформації про власників та історію обслуговування, але фотографії салону свідчать, що він майже не має ознак зносу та виглядає бездоганно. З таким невеликим пробігом в 1055 цього й слід було очікувати.

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Кабріолет оснащений оригінальним 6,6-літровим двигуном V8, що працює в парі з чотириступінчастою механічною коробкою передач. Його потужність становить 366 кінських сил.