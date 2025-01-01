Рідкісний Porsche Carrera GT в унікальному кольорі розбили в Австрійських Альпах: фото

Як зазначає Carscoops, під час руху вузькою дорогою в дощ поблизу Австрійських Альп автомобіль з'їхав з краю вузької дороги й отримав в результаті значної шкоди. Аварія сталася поблизу Штробля біля підніжжя Альп минулими вихідними. Причина інциденту невідома, але, очевидно, що Carrera GT – це не найкращий варіант для поїздки під час дощу.

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Навіть попри те, що гіперкар Porsche має систему проти пробуксовки, але не систему контролю стійкості, вона не дуже допоможе, якщо щось піде не так – і, крім того, жодна технологія все одно не може подолати закони фізики, якою б просунутою вона не була. До того ж через 600-сильний 5,7-літровий V10 втратити контроль над Carrera GT легко можна навіть на сухому асфальті.

У будь-якому разі, фотографії, опубліковані в соціальних мережах місцевою рятувальною службою, показують наслідки інциденту, які, на жаль, являють собою сильно пошкоджений Carrera GT. Схоже, що автомобіль з'їхав з насипу, а його задня частина була спрямована вниз. За даними Salzburg ORF, владі довелося викликати спеціалістів, щоб не пошкодити дорогий вуглепластиковий монокок Porsche.

Їм також довелося зрубати кілька дерев, аби безпечно витягнути авто. З огляду на такий обсяг роботи, не дивно, що процедура порятунку зайняла понад 3 години. На знімках видно, що одна з бокових панелей повністю відірвана, а задня частина розчавлена. Ремонт автомобіля має бути можливим, але, безумовно, пов'язаний зі значними витратами.

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За чутками, цей Carrera GT має німецькою реєстрацією, а водій, і пасажир були громадянами Сінгапуру. Porsche випустила 1270 екземплярів Carrera GT, і вважається, що лише 89 з них пофарбовані в жовтий колір Fayence Yellow, як цей. Отже, це не найрідкісніший гіперкар, але один з найкультовіших за всю історію, і тому навряд чи його спишуть.