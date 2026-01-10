"Різдвяна експозиція" перевізника визнана європейським рекордом

ФОТО: Сандер ван ден Брук|
Довгий 114-метровий автопотяг тягнув звичайний двовісний Volvo FM
Постачальник логістичних послуг Sanders|Fritom щорічну традицію на Різдво вирішив трохи змінити за змістом. У великому автопарку відмовилися від класичного вбрання магістрального тягача електричними гірляндами та усілякими LED-вогнями.
Як пише на своїй сторінці truckstar.nl, в транспортно-логістичній компанії вирішили сформувати автопоїзд надвеликої довжини. Водіям та механікам це вдалося.
Читайте також Транскордонні перевезення наддовгими фурами узаконять
У Нідерландах та Європі такого ще не було
Автопоїзд довжиною 114,7 метра не тільки сформували в одне ціле, але й поїхали на ньому. Щодо доріг загального користування нічого не сказано, але на величезній за площею території логістичного центру цей гігант покружляв.
Причепи не тільки звели в єдиний ланцюг системи, але й протестували автоїзд в русі, проїхавшии кілька кіл подвір’ям. Фото: Сандер ван ден Брук
Вишикувані в ряд фури також були елементом святкової композиції. Світлом фар та гучними сигналами водії привітали свого колегу-гіганта. Вийшло святково.
Тягачем була звичайна вантажівка Volvo
Різдвяна презентація стала традицією багатьох компаній і дає гарне уявлення про розміри автопарків у Нідерландах.
Читайте також Законодавцем моди на 34-метрові фури стає Швеція
Довжелезний 114-метровий автопоїзд тягнув скромний двовісний Volvo FM. У складі вантажівки з платформою була комбінація восьми причепів типу B-double link та напівпричепа довжиною 13,60 м позаду. Магістральний тягач з колісною формулою 4x2 впорався із завданням.
Водій не спалив зчеплення, коли рушав з місця. Машина плавно потягла всі причіпні системи й під керуванням закріпленого за вантажівкою водія покружляля по власному подвір’ю компанії.
Наскільки був зміщений до центру повороту останній в системі причіп – загадка, інформація відсутня.
Це вже визнано рекордом
Різдвяна композиція з таким наддовгим автопоїздом Sanders|Fritom побила попередній рекорд, встановлений Mega Trucks. Щоправда, наскільки перевершено той показник не повідомляється.
Довжина автопоїзда вражає, у колі експертів це вже визнано європейським рекордом. Фото: Сандер ван ден Брук
Однак не слід забувати, що створення такої рекордної кавалькади причіпних систем та магістрального тягача є лише святковим атрибутом, нічого спільного з експлуатацією він не має.
Про мегаавтопотяги поки мріється
Дискусії щодо запровадження в країні 34-метрового Super Eco Combi все ще тривають. Ймовірно, випробування автопоїздів такої довжини розпочнуться у 2026 році.
В Sanders|Fritom уже заявили, що готові до роботи з автопоїздами такої габаритної конфігурації.
* * *
Відео про рекордну довжину святкового автопоїзда можна переглянути ниже, двічі підряд натиснувши в зоні двох нижніх рядків з білими літерами на чорному фоні.