"Різдвяна експозиція" перевізника визнана європейським рекордом

Постачальник логістичних послуг Sanders|Fritom щорічну традицію на Різдво вирішив трохи змінити за змістом. У великому автопарку відмовилися від класичного вбрання магістрального тягача електричними гірляндами та усілякими LED-вогнями.

Як пише на своїй сторінці truckstar.nl, в транспортно-логістичній компанії вирішили сформувати автопоїзд надвеликої довжини. Водіям та механікам це вдалося.

У Нідерландах та Європі такого ще не було

Автопоїзд довжиною 114,7 метра не тільки сформували в одне ціле, але й поїхали на ньому. Щодо доріг загального користування нічого не сказано, але на величезній за площею території логістичного центру цей гігант покружляв.

Причепи не тільки звели в єдиний ланцюг системи, але й протестували автоїзд в русі, проїхавшии кілька кіл подвір’ям. Фото: Сандер ван ден Брук

Вишикувані в ряд фури також були елементом святкової композиції. Світлом фар та гучними сигналами водії привітали свого колегу-гіганта. Вийшло святково.

Тягачем була звичайна вантажівка Volvo

Різдвяна презентація стала традицією багатьох компаній і дає гарне уявлення про розміри автопарків у Нідерландах.

Довжелезний 114-метровий автопоїзд тягнув скромний двовісний Volvo FM. У складі вантажівки з платформою була комбінація восьми причепів типу B-double link та напівпричепа довжиною 13,60 м позаду. Магістральний тягач з колісною формулою 4x2 впорався із завданням.

Водій не спалив зчеплення, коли рушав з місця. Машина плавно потягла всі причіпні системи й під керуванням закріпленого за вантажівкою водія покружляля по власному подвір’ю компанії.

Наскільки був зміщений до центру повороту останній в системі причіп – загадка, інформація відсутня.

Це вже визнано рекордом

Різдвяна композиція з таким наддовгим автопоїздом Sanders|Fritom побила попередній рекорд, встановлений Mega Trucks. Щоправда, наскільки перевершено той показник не повідомляється.

Довжина автопоїзда вражає, у колі експертів це вже визнано європейським рекордом. Фото: Сандер ван ден Брук

Однак не слід забувати, що створення такої рекордної кавалькади причіпних систем та магістрального тягача є лише святковим атрибутом, нічого спільного з експлуатацією він не має.

Про мегаавтопотяги поки мріється

Дискусії щодо запровадження в країні 34-метрового Super Eco Combi все ще тривають. Ймовірно, випробування автопоїздів такої довжини розпочнуться у 2026 році.



В Sanders|Fritom уже заявили, що готові до роботи з автопоїздами такої габаритної конфігурації.

