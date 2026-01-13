Російський ексклюзивний танк наші хлопці захопили в бою

З-поміж здобутих трофеїв виділявся російський танк Т-80БВМ з доволі незвичною лівреєю. Вона за своєю конфігурацією нагадувала велетенського їжака.

Про трофей розповідається в короткій замітці на ТГ-сторінці 1-го штурмового батальйону згаданої вищої бригади. Як видно з фото, антидроновий "мангал" з класичним каркасом й сіткою "наїжачився" густими сталевими нитками.

Окупантам екслюзив не допоміг

Захисну половину сфери з умовних голок над танком було зроблено з канатів розплетеного сталевого троса – коси стирчали наче голки їжака.

На думку експертів, тут доволі цікаве інженерне рішення. Завдяки цьому надійно прикрито всі три сторони бойової машини. В першу чергу захищені вразливі борти та корма з моторно-трансмісійним відділенням.

Наші хлопці задоволені: російський танк ставським українським і зараз битиме у напрямку московських позицій. Фото: 1 десантно-штурмовий батальйон

За інженерним задумом саме така незвична ліврея з густих розплетених канатних кіл спроможна стати на перепоні FPV-дронів. У разі атаки той "наїжачений купол" провокує підрив бойової частини керованого коптера, мінімізуючи пошкодження від вибухового пристрою.

Тепер танк трощитиме московські позиції

Повідомляється, що під час бойового зіткнення наші бійці цей танк Т-80БВМ спочатку підбили, а вже потім, увірвавшись на позицію ворога, захопили.

Ймовірно, після незначного ремонту трофейний танк поверне свою 125-мм гладкоствольну гармату проти колишніх господарів. Чого-чого, а снарядів до сімейства такої зброї у нас "стабільно вистачає".