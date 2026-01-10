Розкрито характеристики нового Volkswagen ID.Era 9X — великий EREV для сімейних подорожей

ID.Era 9X вперше показали публіці на Шанхайському автосалоні 2025 року. Тепер же, завдяки даним Міністерства промисловості та інформаційних технологій Китаю (MIIT), стали відомі деталі, які підтверджують серйозні амбіції моделі в сегменті великих електрифікованих SUV, пише CarNewsChina.

Дизайн та акцент на преміум

Зовні Volkswagen ID.Era 9X практично повністю зберіг вигляд концепту. Передню частину формують тонкі світлодіодні ходові вогні, тоді як основні блоки фар інтегровані у масивний бампер. Класичної решітки радіатора немає, адже замість неї використовується активний повітрозабірник для охолодження силової установки. Серед характерних деталей:

LiDAR-датчик на даху;

хромовані багатоспицеві диски;

звичайні бічні дзеркала;

складні дверні ручки.

Варто зазначити, що саме такі ручки можуть стати проблемою в перспективі, оскільки з 2027 року в Китаї приховані ручки дверей планують заборонити, тож Volkswagen, імовірно, підготує оновлення моделі. Задня частина виконана у стриманому стилі: суцільна LED-смуга ліхтарів, спойлер на даху та мінімалістичний бампер. Попри те, що у VW називають модель “позашляховиком”, конструктивно це класичний кросовер без серйозних офроуд-амбіцій.

Габарити, що наближають до флагманів сегмента

Volkswagen ID. Era9X — це справжній повнорозмірний автомобіль:

довжина: 5207 мм;

ширина: 1997 мм;

висота: 1810 мм;

колісна база: 3070 мм.

Для порівняння, він на 27 мм довший за BMW X7, хоча трохи вужчий і нижчий. Кросовер оснащується 20- або 21-дюймовими колесами, й має кути в’їзду та з’їзду у 18 і 17 градусів відповідно. На старті продажів ID.Era 9X заявлений у конфігурації з шістьма посадковими місцями та трьома рядами сидінь.

EREV-архітектура

ID.Era 9X є електромобілем зі збільшеним запасом ходу (EREV). Під капотом — 1,5-літровий турбобензиновий двигун виробництва SAIC Volkswagen потужністю 105 кВт (141 к.с.). Його роль полягає у тому, аби працювати як генератор для живлення батареї та електромоторів. Таким чином, рух автомобіля забезпечується виключно електротягою.

Базова версія Volkswagen ID.Era 9X оснащена одним електродвигуном на задній осі потужністю 220 кВт (295 к.с.). Максимальна швидкість обмежена на рівні 200 км/год. Ця модифікація отримала батарею LFP ємністю 51,1 кВт-год виробництва CATL–SAIC, яка забезпечує до 267 км ходу на електротязі. Споряджена маса — 2600 кг, а витрата пального після розряду батареї на рівні 5,95 л/100 км.

Середня версія також має задній привід і той самий електромотор, але комплектується потрійною батареєю NMC ємністю 65,2 кВт-год. Запас ходу без запуску бензинового двигуна зростає до 340 км, а маса автомобіля — до 2620 кг. Витрата пального залишається на рівні 5,95 л/100 км. Водночас топова модифікація отримала повний привід, оскільки до заднього електромотора додається ще один агрегат потужністю 160 кВт (215 к.с.).

Сукупна віддача сягає 380 кВт (510 к.с.), а вага 2700 кг. У такому виконанні кросовер має електричний запас ходу 321 км і витрату пального 6,27 л/100 км. Очікується, що Volkswagen ID.Era 9X вийде на китайський ринок у 2026 році. Ймовірний публічний дебют серійної версії може відбутися на Пекінському автосалоні 2026 року. Основним конкурентом моделі вже зараз називають Aito M8 від Huawei та Seres.