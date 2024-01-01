Розв’язка у Віті-Поштовій поблизу Києва отримала підземний тунель

ФОТО: Автомагістраль-Південь|
Невдовзі цим тунелем транспорт зможе без перешкод повертати у бік столиці
Над тунелем на правій частині траси асфальтобетонні роботи вже завершено. На наступному тижні буде відкрито проїзд. Такою новиною порадувала на своїй ФБ-сторінці компанія "Автомагістраль-Південь".
Тим часом ліву частину тимчасово доведеться перекрити, оскільки там слід облаштувати перехідно-швидкісні смуги від Києва та зі сторони Василькова.
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"Роботи виконуються відповідно до графіка: в кінці червня – на початку липня розв’язку, як і обіцяли, відкриємо", – запевняють в компанії "Автомагістраль-Південь".
Фото: Автомагістраль-Південь
Вже повністю змонтована система дощової каналізації. На наступному тижні розпочнеться монтаж очисних споруд для дощових вод.
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Нагадаємо, частина розв’язки є підземною – під трасою прокладено тунель, через який автотранспорт зможе повертати у бік столиці.